Korkmaz Karaca kimdir? Korkmaz Karaca neden istifa etti? Korkmaz Karaca hangi görevdeydi? Korkmaz Karaca'nın görevleri nelerdi? Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Korkmaz Karca ani bir kararlar görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu. Korkmaz Karaca istifanın nedeni merak edilirken Karaca'dan gazeteci Barış Yarkadaş'a açıklamalar geldi. Karaca 'Görevimden istifa ettim ama 2023 yolunda hep Sn. Cumhurbaşkanımızla beraber yürümeye devam edeceğiz. Bu istifa hakkında iddia bulunanlara örnek olsun benim veremeyeceğim bir hesabım yok' dedi.

Korkmaz Karaca kimdir? Korkmaz Karaca neden istifa etti? Korkmaz Karaca hangi görevdeydi? Korkmaz Karaca'nın görevleri nelerdi? Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Korkmaz Karca ani bir kararlar görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu. Korkmaz Karaca istifanın nedeni merak edilirken Karaca'dan gazeteci Barış Yarkadaş'a açıklamalar geldi. Karaca "Görevimden istifa ettim ama 2023 yolunda hep Sn. Cumhurbaşkanımızla beraber yürümeye devam edeceğiz. Bu istifa hakkında iddia bulunanlara örnek olsun benim veremeyeceğim bir hesabım yok" dedi.

Korkmaz Karaca'nın istifası gündeme bomba gibi düştü. Korkmaz Karaca'nın neden istifa ettiği merak edilirken Karaca'dan istifa kararına dair önemli açıklamalar geldi.

Korkmaz Karaca neden istifa etti?

Dilekçelerde 2022 yılı içinde 3 kalın bağırsak ameliyatı geçirdiğini belirten Karaca, özellikle geçen hafta kendisine yönelen "sosyal medya linci"nin sağlığını tehdit eder hale geldiğini ifade etti. Korkmaz Karaca, bu sebeplerle Cumhurbaşkanlığındaki ve AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa ettiğini kaydetti.

Gazeteci Barış Yarkadaş, istifasının ardından Korkmaz Karaca ile konuştuğunu belirtirken sosyal medya hesabından görüşmenin detaylarını ise şu ifadelerle açıkladı:

"1- Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca'yı istifa haberi sonrası aradım. Karaca, 'İstifa hakkında Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sn. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bilgilendirdim. Her ikisine de sonsuz teşekkür ederim' dedi.

2 -Korkmaz Karaca'ya Mine Sirenen'le ilgili iddiaları da sordum. Karaca, 'Görüşmediğimizi ve herhangi bir talebim olmadığını kendisi de söylediği halde lince uğruyorum. Sağlığım bozuldu. Kimin elinde hangi bilgi belge varsa savcılığa versin. Devletten ihale almadım' diye konuştu.

3- Karaca, son dönemdeki iddialar yüzünden çocuğunun çok etkilendiğini ve bu yüzden özel sektördeki işine döneceğini belirterek, 'Görevimden istifa ettim ama 2023 yolunda hep Sn. Cumhurbaşkanımızla beraber yürümeye devam edeceğiz. Bu istifa hakkında iddia bulunanlara örnek olsun enim veremeyeceğim bir hesabım yok.

4 - Her gün aynı suçlamalarla uğraşmaktan yoruldum. İstifamı kabul eden Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. İçişleri Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum ' dedi. Karaca'nın aktardıkları özetle bunlar… Karaca, Erdoğan ve Soylu'ya yakın bir isimdi."

Korkmaz Karaca kimdir?

Korkmaz Karaca 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Baba tarafından Ardahanlı; anne tarafından ise Rumeli Mübadili bir aileye mensup olan Korkmaz Karaca İlk orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Ardından üniversite eğitimi için Bursa'ya giden Karaca Uludağ Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanında başlayan yüksek tahsilini yurt dışında iş idaresi eğitimi ile tamamladı.

Lise yıllarından itibaren aktif olarak iş hayatına atılan Korkmaz Karaca birçok özel sektör kuruluşunda üst düzey yönetici olarak görev yaptı.

Sıkı bir Galatasaraylı olan Korkmaz Karaca Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesidir.

İyi derecede İngilizce bilen Korkmaz Merve Karaca ile evli ve İpek Karaca isimli bir kız çocuk babasıdır.

Korkmaz Karaca pek çok pozisyonda önemli görevleri üstlenmiştir. Çalışma hayatına genç yaşta başlayan Karaca aynı zamanda başarılı bir iş insanıdır.

Korkmaz Karaca “Indagro Group”'un Türkiye Temsilciliğini yaptı.

Çalık Holding, DAP Holding, Doğan Holding, Acarlar İnşaat, Sütaş A.Ş., Tahincioğlu Gayrimenkul, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere birçok özel sektör ve kamu şirketine danışmanlık hizmeti verdi. Sözcü Gazetesi ve İnternethaber Medya grubunda yazıları yayınlandı. 2007-2009 yılları arasında Fox Tv'de İş ve Siyaset dünyasını konuk aldığı TV programları yaptı. 2010-2017 yılları arasında Deniz Baykal'ın Danışmanlığı görevinde bulundu.

Türkiye Başkanlık sistemi ile birlikte hayata geçen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan Ekonomi Politikaları Kurulu'na 8 Ekim 2018 tarihli kararla Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak atandı. 23 Mart 2021 tarihinde yapılan Ak Parti Büyük Kongresinde MKYK üyesi olarak seçildi. 19 Nisan 2021 tarihinde, Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanı Sayın Mehmet Özhaseki Bey'in önermesi; T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ile, Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Korkmaz Karaca hangi görevdeydi?

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğinden hem de AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığından istifa etti.

Korkmaz Karaca istifa etti

Karaca, sosyal medya hesabından istifasını şu şekilde kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ile 2018 Ekim ayından bu yana, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi, olarak görev yapıyorum.

Görev sürem boyunca TC. Hazinesinden tek kuruş maaş, araç, yakıt v.s almadım.

19 Mart 2022,22 MarI2022,20 Mayıs 2022 tarihlerinde 2 ay içinde çok ağır 3 kalın bağırsak ameliyatı geçirdim.

Yaşanan süreçte 2021 Haziran ayından itibaren, çeşitli iddialara muhatap oldum.

Özellikle geçtiğimiz hafta; Mine Tozlu Sineren isimli şahısla hiçbir buluşmam ve çıkar talebim olmadığı halde ve daha da önemlisi bu şahıs benimle bir çıkar ilişkisi kurmadığını ilan ettiği halde, devam eden sosyal medyadaki ahlaksız trol linçine farklı bir tepki vermek istiyorum.

Dünyalar güzeli kızım ve eşime kadar varan bu linç artık sağlığımı tekrar tehdit eder hale geldi.

Bu sebeplerle Cumhurbaşkanlığındaki görevimden istifa ediyorum.

AK Parti'nin Ve sayın cumhurbaşkanımızın 2023 yolculuğunda tüm gücüm ile sade bir nefer olarak mücadele etmeye söz veriyorum.

Yıllarca özel sektör yöneticisi Ve yatırımcısı olarak halen de devam ettiğim nazik mücadelemi elbette sürdüreceğim.

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü ve büyük Türkiye yolculuğunu kimse engelleyemeyecektir. Allah yar ve yardımcımız olsun"