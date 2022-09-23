Kırbaçcı Rahime kimdir? Kırbaçcı Rahime olayı nedir? #KırbaçcıRahimeAlınsın neden TT oldu? Sosyal medyada yer alan iddialar üzerine Kırbaçcı Rahime'nni kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. #KırbaçcıRahimeAlınsın etiketi ile binlerce paylaşım yapılırken olayın ne olduğu da merak ediliyor.

Kırbaçcı Rahime kimdir? Kırbaçcı Rahime olayı nedir? #KırbaçcıRahimeAlınsın neden TT oldu? Sosyal medyada yer alan iddialar üzerine Kırbaçcı Rahime'nni kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. #KırbaçcıRahimeAlınsın etiketi ile binlerce paylaşım yapılırken olayın ne olduğu da merak ediliyor.

Kırbaçcı Rahime kimdir?

Erzurum Horosan Devlet Hastanesinde yaşandığı iddia eidilen bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Hastanede yetkili bir kişinin hemşrelere yöenlik söylediği iddia edilen sözler olay oldu. Hakarete uğradığını belirten hemşire bir mektup ile konuyu anlattı. ektupta “Bizler Erzurum Horosan Devlet Hastanesinde çalışan sağlıkçı kardeşleriniz. Bizler yoğun çalışma ortamında işimizi yapmaya çalışırken ağır şekilde mobbinge uğruyoruz ve sesimizi ihçbir şekilde hiç kimseye duyuramıyoruz. Size son yaşadığımız olayı şöyle özetliyeyim. Acil Serviste yoğun bir şekilde çalışırken, Başhemşire olarak görev yapmakta olan kişi acil servise gelerek ses algılamalı kameraların ve hasta yakınlarının önünde pratisyen doktora yüksek sesli bir şekilde, “Çalıştırıyor musunuz bu hemşireleri çalıştırın, KIRBAÇLAYIN” şeklinde sözler sarf ederek onurumuzu ve gururumuzu kırıp, tüm hastaların önünde bizi rencide etti. Fakat sesimizi hiçbir şekilde duyuramıyoruz” denildi.

Kırbaçcı Rahime olayı nedir?

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir sosyal medyada gündem olan olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “Söz konusu kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır. Konuyu yakından takip eden bakanlığımıza da ayrıntılı bilgilendirmeler yapılmış ve idari tasarruf için de gerekli girişimlerde bulunulmuştur.”

Sosyal medyadan #KırbaçcıRahimeAlınsın mesajları

Artık sosyal medyada çok güçlüyüz. Herkes kanunlara göre hareket etsin ya da sonuçlarına katlansın.Koltuklar geçici bizler kalıcıyız

Kırbaçcı Rahime'lerin tümü görevden alınsın.

Başhemşirelik ( SBHM ) bir yönetim kademesi olduğu kadar, aynı zamanda temsil makamıdır.

Temsilcilerimizi kendimiz seçelim. #KırbaçcıRahimeAlınsın

Ben sendika başkanı olsaydım bugün o hastaneye elime bir kırbaç alır giderdim.

Bu şahıs bırakın yöneticiliği,hemşirelik mesleğini bile yapmamalı.Tüm hemşirelerden biran özür dilemeli ve kesinlikle ceza almalı

Alın bakim koltuktan verin hadi acil servise görelim çalışmayı yemin ediyorum elleri titreyip, oturup ağlamazsa

Üslubu bozuk iletişimde yetersiz kendini gerçekleştirme fırsatı olmadan yöneticilik gibi bir vasfa getirilen bu insanlar sağlık camiasına büyük zarar vermektedir