Jeff Bezos Kimdir? Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos Hayatı Nedir?

Amazonun kurucusu Jeff Bezos kimdir? Jeff Bezos hayatı, Jeff Bezos ’un başarıları neler? Dünyaca başarılı iş adamı Jeff Bezos şimdilerde Dünya çapında en büyük e-ticaret sitesi olan Amazon’un kurucusudur. Ünlü iş insanı Jeff Bezos hakkında merak edilenler değineceğiz. İşte detaylar.

Jeff Bezos Kimdir?

Jeffrey Preston Bezos doğum Jeffrey Preston Jorgensen, 12 Ocak 1964, dünya çapında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Amazon'un kurucusudur. Aynı zamanda Bezos Amazon'un CEO'su ve başkanı olarak bilinen Amerikalı internet girişimcisi, sanayici, medya sahibi ve yatırımcı olarak tanınmaktadır. Başarılı girişimci Jeff Bezos 2017 öncesi, Forbes servet endeksindeki listesindeki ilk yüz milyarderden olan Bezos, 2017 sonrası ise dünyanın en zengin kişisi oldu. Temmuz 2018'de net serveti 150 milyar Amerikan dolarını geçti. Time tarafından 1999'da Yılın Kişisi seçildi. Blue Origin'in de kurucusu ve sahibi olan Bezos, 2013 yılında The Washington Post gazetesini satın alarak medya sektörüne de giriş yaptı. 27 Temmuz 2017'de, toplam serveti $90.000.000.000'ı geçince yaşayan en zengin insan unvanını aldı. Serveti, 24 Kasımda ilk kez $100.000.000.000'ı aştı. Forbes dergisi, 6 Mart 2018'de, $112 milyar servetiyle Bezos'u dünyanın en zengin insanı olarak belirledi.

Jeff Bezos Başarıları

Jeff Bezos, Amazon'un kurucusu olarak büyük başarılar yaşamış, günümüzde dünyanın en zengin girişimcilerinden biridir. Jeff Bezos, ayrıca bir uzay keşif şirketi olan Blue Origin'in de kurucusudur.

Jeff Bezos Amazon

Dünya'nın en zengin iş insanlarından Jeff Bezos 1993'ün sonlarında bir çevrimiçi kitapçı kurmaya karar verdi. Ardından D. E. Shaw'daki işinden ayrıldı. Bezos 5 Temmuz 1994'te garajında ​​Amazon'u kurdu. Bezos iş planını New York City'den Seattle'a bir arazi sürüşü üzerine yazdıktan sonra, Seattle'a yerleşmeden önce, vergi ödemekten kaçınmak için şirketini San Francisco yakınlarındaki bir Hindistan yerleşim yerinde kurmayı planladı. Jeff Bezos bu girişimi için başlangıçta yeni şirketine Cadabra adını verdi fakat daha sonra adını Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra Amazon olarak değiştirmeye karar verdi. Bezos ebeveynlerinden tahmini 300.000 $ kabul etti ve Amazon'a yatırım yapmaya koyuldu. Günümüzde Amazon Dünya çapında kullanılan bir internet sitesi olarak yerini almakta.