İzmir hava durumu (4 Ocak – 4 Şubat)

Kış mevsimine girdiğimizden dolayı Türkiye’nin birçok şehrinde kar ve yağmur etkili olmaya başladı. Vatandaşlar evden çıkmadan önce herhangi bir yere giderken olumsuz hava şartlarıyla karşılaşmamak için oturduğu yerin hava durumu araştırmakta. Peki, İzmir’de hava durumu nasıl?

İzmir'de ne zaman yağmur yağacak? İzmir bu gün güneşli mi? İzmir'de hava kaç derece? Sorularının cevapları İzmir'de oturan kişiler tarafından arama motorlarında araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

İzmir'de hava durumu nasıl?

04 Ocak Salı günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 18 dereceyi gösteriyor.

Bulutlu-kısmen güneşli arası

18°

13°

05 Ocak 2022 Çarşamba günü ise havanın bulutlu, ve sıcaklığın 18 derece olacağı tahmin edilmekte. Az bulutlu ve güneşli

18°

14°

06 Ocak Perşembe günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 18 dereceyi gösterecek

Çoğunlukla geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar

18°

12°

07 Ocak Cuma günü için havanın Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 17 dereceyi bulacak.

Az bulutlu ve güneşli

17°

10°

08 Ocak Cumartesi günü için havanın Sağanak Yağmurlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek.

Yer yer sağanaklar

17°

11°

9 Ocak Pazar günü ise havanın bulutlu, ve sıcaklığın 16 derece olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlu

16°

7°

10 Ocak Pazartesi günü ise havanın yağış sonrası bulutlu, ve sıcaklığın 15 derece olacağı tahmin edilmekte.

Yağış sonrası bulutlu

15°

7°

11 Oca Salı günü ise havanın çok bulutlu, ve sıcaklığın 14 derece olacağı tahmin edilmekte.

Çok bulutlu

14°

6°

12 Ocak Çarşamba günü çok bulutlu, ve sıcaklığın 13 derece olacağı tahmin edilmekte.

Çok bulutlu

13°

4°

13 Ocak Perşembe günü az bulutlu ve güneşli, sıcaklığın 12 derece olacağı tahmin edilmekte.

Az bulutlu ve güneşli

12°

3°

14 Ocak Cuma günü az bulutlu ve güneşli, sıcaklığın 12 derece olacağı tahmin edilmekte.

Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş

12°

5°

15 Ocak Cmt günü az bulutlu sıcaklığın ise 12 derece olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlu

12°

6°

16 Ocak Pazar günü az bulutlu, ve sıcaklığın 13 derece olacağı tahmin edilmekte.

Az bulutlu ve güneşli

13°

6°

17 Ocak Pzt günü yağmurlu, sıcaklığın ise 13 derece olacağı tahmin edilmekte.

Hafif yağmur

13°

6°

18 Ocak Salı günü yağmurlu, sıcaklığın ise 14 derece olacağı tahmin edilmekte.

Yağmur

14°

9°

19 Ocak Çarşamba günü yağmurlu, sıcaklığın ise 13 derece olacağı tahmin edilmekte.

Hafif yağmur

13°

9°

20 Ocak Perşembe günü bulutlu, sıcaklığın ise 13 derece olacağı tahmin edilmekte.

Yağış sonrası bulutlu

13°

8°

21 Ocak Cuma günü çok bulutlu, sıcaklığın ise 12 derece olacağı tahmin edilmekte.

Çok Bulutlu

12°

8°

22 Ocak Cmt günü yağmurlu, sıcaklığın ise 12 derece olacağı tahmin edilmekte.

Yağmur

12°

8°

23 Ocak Pazar günü sıcaklığın 13 derece olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

13°

8°

24 Ocak Pzt günü sıcaklığın 12 derece olacağı tahmin edilmekte.

Çok bulutlu sonrası güneş

12°

6°

25 Ocak Salı günü sıcaklığın 11 derece olacağı tahmin edilmekte.

Parçalı bulutlu

11°

6°

26 Ocak Çarşamba günü sıcaklığın 13 derece olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

13°

6°

27 Ocak Perşembe günü sıcaklığın 13 derece olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

13°

7°

28 Ocak Cuma günü sıcaklığın 11 derece olacağı tahmin edilmekte.

Çoğunlukla güneşli

11°

6°

29 Ocak Cmt günü sıcaklığın 12 derece olacağı tahmin edilmekte.

Çok Bulutlu

12°

7°

30 Ocak Pazar günü sıcaklığın 14 derece olacağı tahmin edilmekte.

Çok bulutlu

14°

7°

31 Ocak Pzt günü sıcaklığın 14 derece olacağı tahmin edilmekte

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

14°

9°

1 Şubat Salı günü sıcaklığın 15 derece olacağı tahmin edilmekte.

Çoğunlukla güneşli

15°

8°

2 Şubat Çarşamba günü sıcaklığın 15 derece olacağı tahmin edilmekte

Çoğunlukla güneşli

15°

8°

3 Şubat Perşembe günü sıcaklığın 14 derece olacağı tahmin edilmekte.

Çoğunlukla güneşli

14°

8°

4 Şubat Cuma günü sıcaklığın 15 derece olacağı tahmin edilmekte

Güneşli

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.