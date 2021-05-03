İtikaf nedir? İtikaf nasıl yapılır? Kadınlar nasıl itikaf yapar? Tam kapanmada camilerde itikaf yapılır mı?

Ramazan ayının son 10 gününde yapılması daha hayırlı olduğu söylenen itikaf nedir? Ramazan ayının ilk yarısının sona ermesiyle sıkça duyulan itikaf kelimesi vatandaşları meraklandırdı. İtikaf'ın ne olduğunu bilmeyenler İtikaf nedir, itikaf nasıl yapılır sorularına yanıt arıyor. İtikaf kısaca beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet/Allah’a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durulması demektir. Peki kadınlar nasıl itikaf yapar? Kadınlar evde itikaf yapabilir mi? İtikaf için şartlar nelerdir? Tam kapanmada camilerde itikaf yapılır mı? Diyanet İtikaf'a dair detayları paylaştı...

Ramazan ayının son 10 gününde yapılması daha hayırlı olduğu söylenen itikaf nedir? Ramazan ayının ilk yarısının sona ermesiyle sıkça duyulan itikaf kelimesi vatandaşları meraklandırdı. İtikaf'ın ne olduğunu bilmeyenler İtikaf nedir, itikaf nasıl yapılır sorularına yanıt arıyor. İtikaf kısaca beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet/Allah'a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durulması demektir. Peki kadınlar nasıl itikaf yapar? Kadınlar evde itikaf yapabilir mi? İtikaf için şartlar nelerdir? Tam kapanmada camilerde itikaf yapılır mı? Diyanet İtikaf'a dair detayları paylaştı...

Tam kapanmada camilerde itikaf yapılır mı?

Hayır ve bereket ayı ramazanın artık son günlerini yaşıyoruz. Bu mübarek ayda daha fazla ibadet etmek isteyen Müslümanlar itikaf yapmak istiyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkemizde 3 haftalık tam kapanmaya gidildi. Tam kapanma ile vaka sayılarının aşağı çeklmesi hedeflerniyor. İtifak yapmak isteyenler de Tam kapanmada camilerde itikaf yapılır mı? sorusunu soruyor. Camilerde namaz ibadetlerinin koronavirüs tedbirleri alınarak devam ettiğini biliyoruz. Ancak itikaf camide çok daha uzun svakit geçirmek anlamına geldiği için camilerde tam kapanmada itikafa izin verilip verilmeyeceği henüz bilinmiyor.

İtikaf nedir?

Öncelikle itikaf nedir sorusuna yanıt vereceğiz. itikaf kelimesinin köken anlamı "hapsolmak, alıkoymak, bir yere yerleşmek, oraya bağlanıp kalmak"tır. Bu anlamdan yola çıkarak bir mescitte ibadet/Allah'a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir. Diyanet İtikaf nedir ve nasıl yapılır sorusuna şöyle yanıt verdi; Dinî bir terim olarak itikâf akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet/Allah'a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir. İtikâfa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması hâlinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescidden çıkabilir. Bu zorunlu hâllerin dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291-293).

İtikaf nasıl yapılır?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan'da ve özellikle bu ayın son on gününde itikâfta bulunduğunu bildiren birçok hadis-i şerif vardır (Buhârî, İtikâf, 1; Müslim, İtikâf, 1-5; Ebû Dâvûd, Ramazân, 3; Savm, 77).

Nafile olan itikâfın en azı bir gündür. Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan fazlası olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 290). Yukarıda izah edildiği şekli ile camide itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir yerinde itikâfta bulunabilirler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291).

Şâfiî mezhebine göre ise, mescid dışında itikâf caiz değildir. Kadın, kocasından izin alarak mescitte itikâf yapar. Zira Hz. Peygamberin (s.a.s.) eşlerinin mescidde itikâfa girdikleri rivayet edilmiştir (Müslim, İtikâf, 6). Bu mezhebe göre itikâf sırasında oruçlu bulunmak da şart değildir (Şîrâzî, el-Mühezzeb, I, 350; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 658-662).

Kadınlar nasıl itikaf yapar?

Kadınlar nasıl itikaf yapabilir? Kadınlar da camide mi itikaf yapabilir? İtikaf açısından kadın ve erkek arasında far vardır. Camide itikaf erkeklere mahsustur.

Kadınlar evde itikaf yapabilir mi?

Kadınlar evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir yerinde itikafta bulunabilirler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291). Şafi mezhebine göre ise mescid dışında itikaf caiz değildir. Kadın kocasından izin alarak mescitte itikaf yapar. Zira Hz. Peygamber'in (s.a.s.) eşlerinin mescitte itikafa girdikleri rivayet edilmiştir (Müslim, İtikâf, 6). Bu mezhebe göre itikaf sırasında oruçlu bulunmak da şart değildir (Şîrâzî, el-Mühezzeb, I, 350; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 658-662).

İtikafa girmek ne demek?

İtikaf nedir sorusunun yanıtı kelimenin kökü olan akf sözünden geçmektedir. Kelimenin anlamı "hapsolmak, alıkoymak, bir yere yerleşmek, oraya bağlanıp kalmak" şeklindedir. Bu kelime, fıkıh terimi olarak kişinin kendini dünyevi işlerden uzak tutarak ibadet amacıyla bir müddet camide kalmasını ifade eder. İtikafa giren kişiye mutekif veya akif denir. Akıl sağlığı yerinde olan ve ergenlik çağına gelmiş her Müslüman itikafa girebilir. İtikafa beş vakit namaz kılınan bir mescitte veya camide girilmesi gerekir.

İtikaf şartları nelerdir?

İtikafa girmek isteyenler "İtikaf şartları nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki itikafa girmek için herhangi bir şart var mı? Niyet. Niyet diğer ibadetlerde şart olduğu gibi itikâfta da şarttır. Niyet etmeksizin camide beklemek itikaf yerine geçmez. Erkeğin beş vakit cemaatle namaz kılanan mescidde itikâfa girmesi. İtikâfın en faziletlisi Mescid-i Haram'da, sonra Mescid-i Nebevî'de, sonra Mescid-i Aksâ'da olandır. Oruç. Vâcib olan itikâf için şarttır. Kadınların hayız ve nifastan temiz olmaları.

Evde İtikaf yapılır mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde itikaf yapılamaycak olması nedeniyle vatandaşlar evde itikaf yapılır mı? Evde itikafa girilir mi? sorusunu soruyor. Şâfiî mezhebine göre ise, mescid dışında itikâf caiz değildir. Kadın, kocasından izin alarak mescitte itikâf yapar. Zira Hz. Peygamberin (s.a.s.) eşlerinin mescidde itikâfa girdikleri rivayet edilmiştir (Müslim, İtikâf, 6). Bu mezhebe göre itikâf sırasında oruçlu bulunmak da şart değildir (Şîrâzî, el-Mühezzeb, I, 350; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 658-662).

itikaf niyeti nasıl yapılır?

İtikafa girmek isteyenler itikaf niyetinin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki İtikaf niyeti nasıl yapılır? Kişi Allah (cc) rızası için şu mescidde şu kadar müddet itikaf yapmaya niyet ettim demekle itikafı nefsine vacip kılar. Kalben bunu geçirirse de niyet yerine geçmiş olur. Bu niyetle mescide giren kimse abdest almak, gusletmek, abdest bozmak gibi zaruret olmadıkça mescidden ayrılmaz. Aksi takdirde itikafı bozulur.

İtikaf ramazanın son 10 gününde yapılması daha faziletli

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslüman'ın genelde yaptığı dünya işlerini bir tarafa bırakıp kendi içine yönelmesi, yaratıcısı ile adeta baş başa kalması ve kendisini onun huzurunda bir muhasebeye tabi tutmasının önemli bir kulluk görevi olduğunu belirterek, itikafın buna imkan ve ortam sağladığını söyledi.



Yaman, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman'ın itikaf yapabileceğini belirterek, yılın herhangi bir zamanında itikafa girmenin mümkün olmakla birlikte bu ibadetin ramazanın son 10 gününde eda edilmesinin daha faziletli olduğunu vurguladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.