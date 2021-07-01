İstanbul'da pazar günü hava nasıl olacak? Sıcak ve bunaltıcı havaların etkisini gösterdiği İstanbul için hafta sonu uyarısı geldi. 4 Temmuz Pazar günü İstanbul'da hafta sonu için plan yapanlar planlarını güncellemek zorunda kalabilirler. 4 Temmuz Pazar İstanbul hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da hafta sonu özellikle pazar günü için şiddetli sağanak yağış beklendiği açıklandı. Sel baskınlarına neden olabilecek ani sağanaklar hafta sonu vatandaşlara zor anlar yaşatabilir.

Sıcak ve bunaltıcı havaların etkisini gösterdiği İstanbul'a yağışlı hava uyarısı yapıldı. 4 Temmuz Pazar günü İstanbul'da hafta sonu için plan yapanlar planlarını güncellemek zorunda kalabilirler. İstanbul'da pazar günü hava nasıl olacak? 4 Temmuz Pazar İstanbul hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da hafta sonu özellikle pazar günü için şiddetli sağanak yağış beklendiği açıklandı. Sel baskınlarına neden olabilecek ani sağanaklar hafta sonu vatandaşlara zor anlar yaşatabilir.

Sıcak ve bunaltıcı havanın etkisinde olan İstanbul için flaş bir açıklama geldi. İstanbul'da özellikle pazar günü için plan yapan vatandaşlar hava durmuna bakmadan yola çıkmasın. Hafta sonu gelmesiyle kendilerini açık alana, plajlara atmak isteyen vatandaşlara kötü haber geldi. 4 Temmuz Pazar hava durumu tahmini pazar günü için pilan yapanları üzdü. Ancak sıcak havadan bunalan vatandaşlar habere sevindi. Peki İstanbul'da pazar günü hava nasıl olacak? 4 Temmuz Pazar İstanbul hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 4 Temmuz Pazar günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan 4 Temmuz pazar günü için sel uyarısında bulundu. Doğan, "10 dakikada sel yapabilecek yağışlar olabilir" dedi. Hafta sonu yağmur beklendiğini söyleyen Bayram Doğan “Bu yağışlar yaz yağışları olması nedeniyle gök gürültülü sağanak yağışlardır. 10 dakikada sel yapabilecek yağışlar olabilir. Uyarılık bir durum yok ama gök gürültülü sağanak yağışı olduğundan dolayı dolu yağışı olabilir, yıldırım düşmesi olabilir, yoğun yağıştan sel ve su baskını olabilir" dedi.

4 Temmuz Pazar İstanbul hava durumu

4 Temmuz Pazar günü hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pazar gününe denk gelmesiyle vatandaşlar açık alanlar için yaptıkları pilanları yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilirler zira 4 Temmuz Pazar günü şiddetli sağanak yağış beklendiği açıklandı. İşte 4 Temmuz Pazar hava durumu tahmini..

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.