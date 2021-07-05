DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

2021 Kurban bayramı tatili 11 gün mü oldu? Kurban bayramı tatili kaç gün oldu?
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı
Dyt. Mehtap Yakut: B6 Vitamini ile Metabolizmanızı Hızlandırın
“Tekerlekli sandalyedeki Baykal'a neden toplu halde saldırıyorlar?”
“Dikkat, Tosuncuk’un teslim olması beni işkinlendiriyor”
Kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramında kaç gün tatil yapılacak?
Ammar Issa: Hayalim pilotluktu AMR Hair&Beauty’i kurdum
Kurbanlıkların İstanbul'a girişi başladı
Amerika bağımsızlığın 245. yılını kutladı
Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da hâkim karşısına çıkacak
Papa Franciscus ameliyat oldu
Meşal'den Suudi Arabistan'a 'hapishanelerdeki Filistinlileri serbest bırakın' çağrısı
Tebun: Fransa'yla ulusal hafıza dosyasının ele alınmasından vazgeçmeyeceğiz
Başkan Güngör’den Bisiklet Sporuna Teşvik
Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı Şampiyonları Belli Oldu

İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı

İstanbul'da iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
05.07.2021 09:13:26
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı

İstanbul'da iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağı Topkapı yönünde yolcu almak için bekleyen bir metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken metrobüs seferleri de aksadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH