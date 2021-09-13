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İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da yüz yüze eğitimin başladığı ikinci hafta Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

25 Dakika Önce
2021-09-13 08:46:44
İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu oluştu

İSTANBUL'da yüz yüze eğitimin başladığı ikinci hafta Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

Okulların yüz yüze eğitime başladığı ikinci hafta, haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

Maltepe D-100 Karayolu'nda servis minibüslerinin de trafiğe katılımıyla yaşanan yoğunlukta araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 07.53 itibariyle trafik yüzde 54 olarak belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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