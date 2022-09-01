İŞKUR Giriş İşlemi Nasıl Yapılır? İŞKUR E-Şube

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak olan iş alımları ile ilgili tüm bilgilere İŞKUR sistemi üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İŞKUR giriş işlemi nasıl yapılır? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İŞKUR Para yattığını nasıl öğrenebilirim? İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde...

İŞKUR Girişi Nasıl Yapılır?

İŞKUR girişi nasıl yapılır? İşyeri kaydı aşamasında güncel SGK ve Vergi numarası ile kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ardından işyeri kaydınızın İŞKUR tarafından onaylanmasından sonra T.C. Kimlik Numarası, şifre ve işyerinin İŞKUR numarası ile sisteme giriş yaparak Kurumumun sunmuş olduğu hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

E Devlet Üzerinden İŞKUR İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

e-Devlet üzerinden İŞKUR başvurmak için öncelikle en yakın PTT şubesinden e-Devlet şifresi edinin. Ardından e-Devlet sistemine giriş işleminizi gerçekleştirin. Daha sonra arama kutusuna “Kariyer Kapısı İşe Alım” şeklinde yazarak arama yaptığınızda kamu kurumlarının işe alım sayfaları liste halinde karşınıza çıkacaktır. Ardından bu listeden başvuru yapacağınız kurumu bularak tıklayınız. Bu şekilde işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz.

İŞKUR Para Yattığını Nasıl Öğrenebilirim?

İŞKUR maaşınızın yattığına dair bilgi almak için, Çalışma Hayatı İletişim Merkezi “ALO 170” i 7 gün 24 saat arayabilir, sormak istediğiniz sorunun cevabına ulaşabilirsiniz.