Instagram Video Nasıl İndirilir? Instagram Video İndirme
Çağımız en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram her gün ve her an milyonlarca aktif kullanıcıya ev sahipliği yapmaktadır. Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarının resim ve video gibi görsel paylaşımlar için olan farklı bir türüdür. Kurulduğu yıl olan 2010’dan beri toplam 1 milyardan fazla kullanıcı sayısına ulaşan ve sürekli olarak artmaya devam etmektedir. İnsanlar gün boyunca iş yoğunluğundan kaçmak veya eğlenmek için Instagram’da zaman geçirmektedir. Doğamız gereği sosyal varlıklar olduğumuz için görüp beğendiğimiz videoları arkadaşlarımızla ve çevremizle paylaşmak istiyoruz. Bazen ise bu videoları telefonumuza veya cihazlarımıza indirip depolamak istiyoruz. Son zamanlarda bu konu sıkça gündemde yer aldı. Instagram’dan videolar nasıl indirilir? Bu soruların cevaplarını sizin için topladık...
2022-08-31 23:59:00
Instagram Video İndirme İşlemi
Instagram kurulduğu dönemlerde paylaşılan içerikler genelde fotoğraflardı. Fakat son dönemde reels gibi faktörler ile içeriklerin çoğunluğunu videolar kaplamaya başladı. Peki bu videoları cihazlarımıza nasıl indirebiliriz? Bunun için tasarlanmış ve geliştirilmiş ‘‘Video dowlander for IG'' gibi uygulamalar ile videoları indirebileceğimiz gibi hiçbir uygulamayla uğraşmadan direkt olarak siteler üzerinden de yapabiliriz. Instagram'dan videoları indirmek için şu adımları takip edin;
- İlk olarak telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan Instagram'ı açınız.
- Sonrasında istediğiniz videoyu bulup açınız.
- Seçtiğiniz videoyu açtıktan sonra videonun sağ üstünde bulunan üç nokta sembolüne basınız.
- Açılan yerde URL'yi kopyala veya bağlantı adresini kopyala seçeneğine tıklayınız.
- Arkasından https://tr.savefrom.net/23/download-from-instagram adresine gidiniz.
- Karşımıza çıkan adreste linkleri yapıştıracağınız kısma Instagram'dan kopyaladığımız video URL'sini yapıştırınız ve hemen yanındaki ok butonuna basınız.
- Son olarak ise videonun işlenme sürecinin bitmesini bekledikten sonra karşınıza çıkacak olan indir butonuna basarak videoyu istediğiniz cihazınıza indirebilirsiniz.
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