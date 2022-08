İnşirah Suresi Okunuşu Nasıl? İnşirah Suresinin Anlamı Nedir? İnşirah Suresinin Faziletleri

İnşirah suresi okunuşu ve meali nedir? Arama motorunda en çok merak edilen konular arasından İnşirah suresi yer almakta. İnşirah Suresi, Kur'an'ın 94. suresidir. Sure, 8 ayetten oluşur. İnşirah suresi, İslam peygamberi Muhammed'e İslam'ı yayma konusunda çekilen sıkıntılar karşısında verilen ferahlık ve yardımlar belirtilmekte. Birçok fazileti olan inşirah suresi hakkında merak edilen tüm detaylara yer verdik. İşte tüm detaylar.

İnşirah Suresi Okunuşu- Arapça

Bismillahirrahmanirrahim

1- Elem neşrah leke sadrak(e)

2- Ve vada'nâ 'anke vizrek.

3- Elleziy enkada zahrek.

4- Ve refa'nâ leke zikrek.

5- Feinne me'al'usri yüsrâ.

6- İnne me'al'usri yüsrâ.

7- Feizâ ferağte fensab.

8- Ve ila Rabbike ferğab.

İnşirah Suresi'nin Anlamı Nedir?

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

1- Rasûlüm! Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

2- Üzerinden kaldırıp atmadık mı o çok ağır yükünü:

3- Belini çatır çatır çatırdatan o ağır yükünü!

4- Senin ismini ve şânını yüceltmedik mi?

5- Her zorlukla beraber elbette bir kolaylık vardır.

6- Evet, her zorlukla beraber elbet bir kolaylık vardır.

7- O halde mühim bir işi bitirdiğinde hemen başka bir mühim işe sarıl.

8- Dua ve niyazla yalnızca Rabbine yönelip yalvar!

İnşirah Suresi Okumak Neye İyi Gelir?

İnşirah suresinin faziletleri saymakla bitmez. Şifa ve ferahlık getiren her türlü derde derman olan surelerden İnşirah suresi, iç sıkıntısı yaşayanlar, bunalanlar, daralan kişiler, yaşadığı sorunlardan kurtularak selamete çıkmak için bu sureyi her gün 70 kez okumaları belirtilmekte. İnşirah suresini her gün 7 kez düzenli bir şekilde okumaya devam edenlerin kalp sıkıntısından kurtulacağı ve bol rızka kavuşacağı belirtilmektedir. Çabuk unutan kimseler için İnşirah suresi unutkanlığı giderir. 41 defa İnşirah suresi okuyan kişinin üzerindeki rehavet tembellik kalktığı bilinmekte. Ayrıca her gün İnşirah Suresi okuyan kişi, kötülüklerden beladan korunur. İnşirah suresini düzenli okuyan kişinin istekleri bir bir gerçekleşmektedir. .