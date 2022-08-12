İhlas Suresi Okunuşu Ve Meali Nedir? İhlas Suresi Faziletleri

İhlas suresi Kuranı Kerimin 112. Süresi olup Mekke'de indirilmiştir. İhlas Suresi, Kur'an'ın en kısa surelerinden birisi olarak bilinir. İhlas suresi okumanın birçok fazileti olduğu bilinir. Sizler için ihlas suresine değineceğiz. İhlas suresinin faziletleri neler? Merak edilen bu soruyu cevaplayacağız. İhlas suresinin okunuşu ve anlamı nedir? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde