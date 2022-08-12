İhlas Suresi Okunuşu Ve Meali Nedir? İhlas Suresi Faziletleri
İhlas suresi Kuranı Kerimin 112. Süresi olup Mekke'de indirilmiştir. İhlas Suresi, Kur'an'ın en kısa surelerinden birisi olarak bilinir. İhlas suresi okumanın birçok fazileti olduğu bilinir. Sizler için ihlas suresine değineceğiz. İhlas suresinin faziletleri neler? Merak edilen bu soruyu cevaplayacağız. İhlas suresinin okunuşu ve anlamı nedir? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde
2022-08-12 20:22:50
İhlas Suresi Okunuşu
-Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.
1- Gul huvallâhu ehad.
2- Allâhu's-samed.
3- Lem yelid ve lem yûled.
4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.
İhlas Suresi Türkçe Anlamı
-Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
1- De ki: O Allah birdir.
2- Allah samed (her şey O'na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)'dir.
3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.
4- Ve hiçbir şey O'nun dengi değildir.
İhlas Suresi Faziletleri Nedir?
- İhlas suresi herhangi bir isteğin olması için 10.000 kere okunur.
- Dileklerinin gerçekleşmesini çok isteyenler ihlas suresini 123 kere okumalıdır.
- Bir kişi 12000 defa İhlas suresini okursa o kişi 4000 hatim sevabı elde etmiş olur.
- İhlas suresini günde 1000 kez okuyan kişinin günahlarının affına ve dualarının kabulüne vesile olacağı bildirilmektedir.
- İhlas suresini 313 kez okuyan kişinin duaları kabul olunmaktadır.
- İhlas suresini 10 defa okuyan kimsenin amel defterine günah yazılmaz.
- İhlas suresi geceleri 100 kez okunması ve bunu adet haline getirenler için cennetten bir köşk ile müjdeleneceği bildirilmektedir.
- Evine girerken İhlâs suresini okuyan yoksulluk görmemektedir.
- Sefere çıkarken 11 kere İhlâs suresi okuyan kişiyi, Allahü teâlâ, seferden dönünceye kadar onun evini muhafaza eder.
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