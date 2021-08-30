Günümüzde bir çok kişi böbrek ve idrar yolları rahatsızlığı yaşıyor. Yaşam şekli ve genetik yatkınlık insanların börek sorunu yaşamasına neden oluyor. Böbrek ve idrar yollarında yaşanan sorun insanların yaşam kalitesini oldukça düşürün rahatsızlıklardandır. Peki İdrarda kum dökme belirtileri nelerdir? Böbrek taşı düşürme belirtisi nedir? Böbrek taşı ve kum dökme belirtilerinin başında şiddetli ve keskin ağrı gelmektedir. İşte böbrek taşı ve kum dökme belirtileri...

Günümüzde bir çok kişi böbrek ve idrar yolları rahatsızlığı yaşıyor. Yaşam şekli ve genetik yatkınlık insanların börek sorunu yaşamasına neden oluyor. Böbrek ve idrar yollarında yaşanan sorun insanların yaşam kalitesini oldukça düşürün rahatsızlıklardandır. Peki İdrarda kum dökme belirtileri nelerdir? Böbrek taşı düşürme belirtisi nedir? Böbrek taşı ve kum dökme belirtilerinin başında şiddetli ve keskin ağrı gelmektedir. İşte böbrek taşı ve kum dökme belirtileri...

Kum dökme ve böbrek taşı düşürme insanlara yoğun ağrı yaşatan rahatsızlıkların başında gelir. Günümüzde bir çok kişi böbrek ve idrara yolları hastalıklarını geçirmiştir. Yapılan araştırmalara göre bir toplumda insanların %10'unun hayatında en az bir kere kum döktüğü belirtilir. Bazen insanlar farkında olmadan da kum dökebiliyor. Semptom ve belirti göstermeden ya da hafif belirtilerle kum ve taş düşürme olabiliyor. Peki idrarda kum dökme belirtileri nelerdir? Böbrek taşı düşürme belirtisi nedir?

İdrarda kum dökme belirtileri nelerdir?

Kum dökme rahatsızlığı olan insanlar şiddetli ağrı yaşar. Böbreklerde yani karnın yan taraflarında duyulan hatta bazen kasıklara, sırta kadar yayılan şiddetli ağrı kum dkmenin en önemli belirtisidir.

kum dökenler idrara çıkıldığında yanma hissiyatı da yaşarlar.

İdrar renginin koyulaşması hatta bazı durumlarda bazen gözle görülebilen bazen de tahliller sonucunda idrarda kan görülebilmesi, idrara sıklıkla çıkıldığı halde idrarın tam boşalmaması hissi en sık görülen belirtiler arasındadır.

Bu belirtilere ek olarak böbreklerdeki birikme sonucu oluşan bulantı ve kusma gibi belirtiler de görülebilir.

Kum dökülmesine bazı durumlarda enfeksiyon da eşlik eder ve bu da böbrek kumu belirtilerine örnek olarak gösterilebilir. B

öbrek kumları veya taşları uzun zaman boyunca hiç belirti vermeden de içeride büyüme gösterebilir.

Kum dökmenşin başlıca belirtileri

· İdrar yaparken yanma hissi,

· İdrarda pembe, kırmızı veya kahverengi şeklinde kan,

· İdrarda kötü koku,

· İdrarda kum, hatta göz ile görülebilecek küçük taşlar,

· Sürekli idrara çıkma isteği,

· Enfeksiyon oluşma durumunda ise ateş ve titreme.

Böbrekte kum neden olur?

Böbreklerde kum vücutta bulunan kristaller nedeniyle olur. Vücudun mevcut sıcaklığında çözünemeyen sistin, fosfat ve oksalat gibi kristaller sebebiyle oluşur.

İnsan vücudunda idrar çıkışı, böbreklerden idrar kanalları vasıtasıyla mesaneye idrarın taşınması ve son olarak da idrarın vücudun dışına atılması şeklinde olur.

Bu sistemde bulunan bütün kanallar oldukça incedir ve büyük, katı maddelerin geçişi için uygun değildir. Kanallardan geçemeyen kristaller böbrekte kalır ve böbrek kumu oluşur.

Kum dökmeye ne iyi gelir

Kum dökme rahatsızlığı olan hastalar dopğal tedavilerle bu süerci az ağrılı atlatabilir. Aşağıda saydığımız bitkilerden yapılan çay ve içecekler kum taşı dkökümü işlemini kolaylaştırabilir.

1) Kekik

2) Avokado Yaprağı

3) Ardıç Meyvesi

4) Kuşburnu

5) Limon Suyu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.