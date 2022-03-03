Hüseyin Elmapınar kimdir? Hüseyin Elmapınar öldü mü? Hüseyin Elmapınar hangi dizi ve filmlerde oynadı? Türk dizi ve filmlerinin tanınan yüzlerinden olan Hüseyin Elmapınar geçirdiği kap krizi sonucu hayatını kaybetti. Türk dizi ve sinema sektörü gelen acı haberler yasa boğulurken sanatçının yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı. Hüseyin Elmapınar Ezel, Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi'nde rol almıştı. 2007 senesinde gösterime giren Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen unutulmayacak bir repliğe imza atmıştır.

Hüseyin Elmapınar kimdir? Hüseyin Elmapınar öldü mü? Hüseyin Elmapınar hangi dizi ve filmlerde oynadı? Türk dizi ve filmlerinin tanınan yüzlerinden olan Hüseyin Elmapınar geçirdiği kap krizi sonucu hayatını kaybetti. Türk dizi ve sinema sektörü gelen acı haberler yasa boğulurken sanatçının yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı. Hüseyin Elmapınar Ezel, Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi'nde rol almıştı.

Türk dizi ve sinema sektörünün önemli karakter oyuncularından Hüseyin Elmapınar hayata gözlerine yumdu. Acı haber sanatçının yakınlarını yasa boğdu. Hüseyin Elmapınar pek çok dizi ve filmde rol almıştır.

Hüseyin Elmapınar neden öldü?

Hüseyin Elmapınar'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Elmapınar acil olarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin Elmapınar kimdir?

Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Elmapınar Türk dizi ve film oyuncusudur.

2007 senesinde gösterime giren Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen unutulmayacak bir repliğe imza atmıştır.

2009 senesinde bu sefer Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı oynamıştır. 2005-2007 yılları arasında yayınlanan Acı Hayat dizisinde, önce "Terzi"nin, daha sonra "Mehmet Kosovalı"nın sağ kolu olan "Numan" karakterini canlandırmıştır.

Hüseyin Elmalıpınar'ın rol aldığı filmler

Kısmet

Hititler

Cumhuriyet (1998)

Salkım Hanımın Taneleri (1999)

Kayıp Cennet İnsanları (2004)

Gökten Düşen Hazine (1999)

Kutsal Damacana (2007)

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (2008)

Kadri'nin Götürdüğü Yere Git (2008)

Çıngıraklı Top (2009)

Kanal-i-zasyon (2009)

Kolpaçino (2009)

Kutsal Damacana 3 Dracoola (2011)

Vay Başıma Gelenler (2013)

Vay Başıma Gelenler 2 Buçuk (2014)

Gülcemal (2014)

Yolunda A.Ş: Çinçin Bağları Hikayesi (2015)

Düğün Dernek 2: Sünnet (2015)

Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)

Bizim Semtin Çocukları (2018)

Hüseyin Elmalıpınar'ın rol aldığı diziler

Çiçek Taksi 1995

Deli Yürek 1998

Bizim Evin Halleri 2002

Çocuklar Duymasın - 2002

Hayat Bilgisi - 2003

Kurtlar Vadisi - 2003

Aşk Mahkumu - 2004

Cennet Mahallesi - 2004

Karım ve Annem - 2004

Melekler Adası - 2004

Size Baba Diyebilirmiyim - 2004

Şubat Soğuğu- 2004

Yabancı Damat- 2004

Acı Hayat -2007

Alanya Almanya- 2005

Bendeniz Aysel- 2005

Kod Adı - 2006

Arka Sokaklar- 2006

Kollama - 2008

Gece Gündüz -2009

Ezel - 2011

Yolunda A.Ş: Bir Ankara Dümeni (Zaloğlu Burhan) - 2012 (İnternet dizisi)

Cesur Yürek (2016)

Bizim Hikaye - 2019

Dünya Hali - 2021 .