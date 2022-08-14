Hasan Paşa Köftesi Tarifi Nedir? Hasan Paşa Köfte Nasıl Yapılır?
Hasanpaşa köftesi nasıl yapılır? Hasanpaşa köftesi tarifi nedir? Pratik Hasanpaşa köftesi tarifleri neler? Sofraların vazgeçilmez yemek çeşidi Hasanpaşa köftesi, ağızda bırakan lezzeti ile gönülleri fetheden yemeklerden. Sizler için Hasanpaşa köftesinin nasıl yapıldığına değineceğiz. İşte merak edilenler.
2022-08-14 20:38:04
Hasanpaşa Köftesi Tarifi ve Yapılışı
Hasanpaşa Köfte Tarifi İçin Malzemeler
- 500 gr. kıyma
- 1 adet soğan
- 1 tutam maydanoz
- 1 su bardağı bayat ekmek kırıntısı ya da galeta unu
- 1 yumurta
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı pul biber
Püresi için:
- 3 tane patates
- kaşar peyniri
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
Sosu için:
- 5 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 su bardağı kadar bezelye
- Rendelenmiş kaşar peyniri
Hasanpaşa Köfte Tarifi Yapılışı
- Malzemeleri öncelik sırasına göre sınıflandırınız.
- Daha sonra tezgahınızda duran kıymayı derin bir kaba alın.
- Ardından kıymanızın üzerine rendelenmiş soğan, ince kıyılmış maydanoz, ekmek kırıntısı ya da galeta unu, 1 yumurta, tuz, kimyon, pul biber ilave edilir.
- Bu karışımlar güzelce yoğurulur.
- Püresi için patatesler küp küp doğranır.
- Ardından üzerini geçecek kadar su ilave edilip haşlamaya bırakılır.
- Yumuşayan patateslerin suyu süzülür.
- Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri, tereyağı ve tuz eklenip blenderda karıştırılır.
- Hazırlanan köftelerden çanak şekli verilir.
- Yağlanmış fırın kabına köfteler güzelce dizilir.
- Köftelerin içine birer kaşık bezelye eklenir.
- Patates püresi sıkılır.
- Önceden ısıtılmış 200 derecede 25-30 dk pişirilmeye bırakılır.
- Sosu için bir tavaya su, salça ve kekik alınıp ocakta kaynatılır.
- Fırında pişme süresini tamamlayan köftelere sos üzerine ilave edilir.
- İsteğe göre köftenizin üzerlerine kaşar peyniri rendesi ekleyebilirsiniz.
- Köfteniz hazır. Afiyet olsun.
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