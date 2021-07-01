Hakkımda dava açıldı mı? sorusu binlerce kişi tarafından oldukça merak edilen bir konu. Özellikle bilgisi dışında ya da bilgisi dahilinde hakkında dava açılıp açılmadığını öğrenmek isteyen birçok kişi araştırmalar yapmaktadır. İşte tüm detayları ile birkaç dakikada elimizin altındaki telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar vasıtasıyla hakkımızda dava açılıp açılmadığını öğrenme...

Birçok insan herhangi bir sebepten ötürü hakkında dava açılmış olabilme ihtimalini merak edebilir. Günlük yaşantımızda karşılaştığımız sorunlar neticesinde bilgimiz dahilinde ya da bilgimiz dışında adımıza dava açılması olası bir durumdur. Bu sebepten ötürü birçok insan tarafından merakla araştırılan konuların başında gelen hakkımda açılmış dava var mı? sorusu internette çokça aranmaktadır. Bu konuyu çok basit adımlarla öğrenmek mümkün. E-Devlet, UYAP SMS bilgi sitemi ya da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sunulan hizmetler vasıtasıyla kolayca hakkınızda açılmış herhangi bir konudan ötürü dava olup olmadığını öğrenebilirsiniz…

e-Devlet ile hakkımızda açılmış dava olup olmadığını öğrenme

e-Devlet, içinde barındırdığı yüzlerce hizmet vasıtasıyla herhangi bir devlet kurumuna gitmeden birçok işinizi elinizin altındaki telefon, tablet ya da bilgisayar ile kolaylıkla ve saniyeler içinde yapabilmenizi sağlar. Nüfus kayıt örneğinden, ikametgaha ve hatta adli sicil kaydına kadar birçok hizmetten yararlanabilirsiniz. e-Devlet'in sunmuş olduğu hizmetlerden biri de hakkınızda herhangi bir sebepten dolayı dava açılıp açılmadığını öğrenmektir.

Hakkımızda açılmış bir dava olup olmadığını sorgulamak için öncelikle e-Devlet şifremiz ve 11 haneli T.C kimlik numaramız ile websitesine giriş yapmamız gerekmektedir.

Daha sonra ana ekrana gelen kısımda “dava dosyası sorgulama” yazıp, karşımıza çıkan listede aramamıza en uygun olan seçeneğe tıklamamız gerekir.

En sonunda ise geçmişte adımıza açılmış davalarımız da dahil olmak üzere, hali hazırda bulunan davalarımızı da tüm detayları ile görmek mümkündür.

SMS ile hakkımızda açılmış dava olup olmadığını öğrenme

e-Devlet vasıtasıyla herhangi bir ücret ödemeden ve birkaç saniyede erişebildiğimiz dava dosyalarımızı farklı şekillerde de elde etmek mümkün. UYAP SMS bilgi sistemi vasıtasıyla hakımızda dava açılıp açılmadığını bir SMS ile öğrenebiliriz. UYAP SMS bilgi sistemi ile aynı zamanda ekstradan herhangi bir işlem yapmadan davamızla ilgili gerçekleşen her türlü gelişmeyi takip edebiliriz. Bu tür hizmetlerden yararlanabilmek için UYAP SMS bilgi sisteminin ortaya koymuş olduğu Basit, Standart ve Tam paketlerden herhangi birine abone olmanız gerekmektedir. Paket seçiminden sonra TC kimlik numaramız ile birlikte 4060'a attığımız kısa mesaj ile UYAP SMS bilgi sistemine abone olmuş oluruz.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtasıyla bilgilenme

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı e-Devlet ve UYAP SMS bilgi sisteminden farklı olarak, açılmış davalar hakkında daha detaylı bilgiler sunmaktadır. Hakkımızda açılmış davalar hakkında daha detaylı ve kapsamlı bilgiler öğrenmek için T.C kimlik numaramız, tebliğname numarası, esas numarası ya da karar numarası vasıtasıyla www.yargitaycb.gov.tr adresinden erişebiliriz. Bu hizmet sayesinde dosyamız hakkında birçok malumat elde edebiliriz. Bunlar;

-Hakkımızda dava dosyasının Yargıtay'ın arşivine girip girmediğini öğrenme

-Dava dosyasının Cumhuriyet savcısı tarafından incelemeye alınıp alınmadığını öğrenme

-Davanın gitti ceza dairesinin ne olduğunu ve dairenin esas numarasını öğrenme

-Dava dosyamızın ceza dairesinden geri gelip gelmediğini öğrenme

gibi kapsamlı ve e-Devlet ile UYAP SMS bilgi sistemi vasıtasıyla erişilemeyecek detaylı bilgilere ulaşılabilir.

2012 yılının Mart ayında başlayan uygulama ile www.yargitaycb.gov.tr adresinden sorgu kısmına girerek TC kimlik numaramız ve Seri No vasıtasıyla hakkımızda açılmış dava olup olmadığını ve açılan davalar hakkında detaylı bilgilere kolayca erişebiliriz.

e-Devlet, UYAP SMS bilgi sistemi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının sunmuş oldukları bu hizmetler sayesinde resmi kurumları ziyaret etmeden birkaç dakikada hakkımızda açılmış bir dava olup olmadığını ve eğer açılmışsa detaylarının ne olduğunu öğrenebiliriz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.