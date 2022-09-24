'Güvenlik görevlisi iyi ki ölmüş, keşke doktor da ölseydi'
Sağlıkta şiddet her geçen gün daha da korkutucu boyutlara dönüşüyor. Bir hasta yakınının SABİM üzerinden yazdıkları okuyanların kanını dondurdu.
2022-09-24 23:57:04
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) üzerinden sözde şikayetini dile getiren hasta yakınının yazdıkları insanı dehşete düşürecek cinsten... "O doktoru yaşatmam" diyen ve açık açık tehditler savuran kişinin yazdıkları resmi kayıtlara geçti.
"Bize hizmet etmiyorlarsa bırakıp gitsinler."
Esenyurt Devlet Hastanesi'nde vurulan güvenlik görevlisine üzülmediğini söyleyen hasta yakını “Çok iyi oldu, keşke birkaç tane daha gitsin” diyerek bütün kinini SABİM'e döktü.
Önce güvenlik görevlisinin ölmesine üzülmediğini belirten hasta yakını, daha sonra "Güvenlik görevlisi yerine keşke doktor ölseydi" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (0)