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TIMETURK / GENEL / Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zaynal Abarakov kim? Gülistan Doku'ya ne oldu? Zeynal A. neden gözaltına alındı?

Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zaynal Abarakov kim? Gülistan Doku'ya ne oldu? Zeynal A. neden gözaltına alındı?

Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı (Zainal) Zaynal Abarakov kim? Gülistan Doku'ya ne oldu? Zeynal A. neden gözaltına alındı? Türkiye ortadan kaybolan bir daha kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Tunceli’de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun soruşturmasına ilişkin erkek arkadaşı Zeynal A. gözaltına alındı.

3 Saat Önce
2022-03-17 15:11:16
Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zaynal Abarakov kim? Gülistan Doku'ya ne oldu? Zeynal A. neden gözaltına alındı?

Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı (Zainal) Zaynal Abarakov kim? Gülistan Doku'ya ne oldu? Zeynal A. neden gözaltına alındı? Türkiye ortadan kaybolan bir daha kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun soruşturmasına ilişkin erkek arkadaşı Zeynal A. gözaltına alındı.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020 sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada erkek arkadaşı Zeynal Abarakov, başsavcılığın talimatıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı.

Zeynal Abarakov'un ifadesinin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmanın yürütüldüğü Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca alınacağı öğrenildi.

Gülistan Doku kimdir?

Gülistan Doku Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisiydi.

Gülistan Doku'dan Tunceli'de 5 Ocak 2020 sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı.

Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Gülistan'ın kaybolduğu gün Tunceli'ye gelip güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

Gülistan'ın en son görüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve Sarısaltuk viyadüğü etrafında; AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerinden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeği ile yapılan çalışmalara rağmen Gülistan'dan ize rastlanılmadı.

Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılarak yeni bir arama yapılmış ancak sonuç alınamamıştı.

Soruşturma kapsamında savcılıkça Doku'nun arkadaşı Zeynal Abarakov ve Doku'nun son görüştüğü diğer kişilerin bilgisine başvurulmuştu. .

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