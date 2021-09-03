Golbol nedir? Golbol nasıl oynanır? Goalball kaç kişiyle oynanır?

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda sporcularımız ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Son olarak kadınlar golbolde Türkie zorlu rakibi ABD'yi 9-2 gibi net skorlarla yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Golboll zaferi Türkiye'yi sevince boparken vatandaşlar da Golbol nedir? Golbol nasıl oynanır? sorusunu sormaya başladı. Peki Goalball kaç kişiyle oynanır? İşte Golbol (Goalball) oyunu hakkında detaylar...

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda sporcularımız ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Son olarak kadınlar golbolde Türkie zorlu rakibi ABD'yi 9-2 gibi net skorlarla yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Golboll zaferi Türkiye'yi sevince boparken vatandaşlar da Golbol nedir? Golbol nasıl oynanır? sorusunu sormaya başladı. Peki Goalball kaç kişiyle oynanır?

Türkiye'yi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda temsil eden sporcularımız yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Bir bir gelen madalya haberlerine bir yenisi daha eklendi. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbolde Türkie zorlu rakibi ABD'yi 9-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Bu zaferden sonra vatandaşlar Golbol (Goalball) nedir sorusunu internette araştırmaya başladı. Peki Golbol nasıl oynanır? Goalboll kaç kişiyle oynanır? İşte Golbol oyunu ile ilgili detaylar...

Golbol (Goalball) nedir?

Golbol (Goalball) görme engellilerin oynadığı bir oyundur. Golbol (Goalball) oyunu paralimpik oyunlarında da oynanır.

Golbol (Goalball) oyunun bulunmasının hikayesi de oldukça ilginçtir. Golbol1946 yılında Avusturyalı Hanz Lorenzen ve Alman Sepp Renidle tarafından, savaşta gözlerini kaybeden gazilerin rehabilitasyonu amacıyla bulunmuştur. Golbol oyunu kısa sürede bir çok turnuvada oynanmaya başlandı.

Goalball oyunu, ilk olarak Kanada'da yapılan 1976 Paralimpik Yaz Oyunları'nda dünyaya tanıtılmış ve 1980 Paralimpik Yaz Oyunları'nda ilk kez programa eklenmiştir. Bu tarihten beri yapılan Paralimpik Oyunları'nın hepsinde ve diğer şampiyonalarda oynanmaktadır. İlk Dünya Goalball Şampiyonası 1978 yılında Avusturya'da gerçekleştirilmiş ve o yıldan beri her dört yılda bir gerçekleştirilmektedir.

Golbol (Goalball) oyunu nasıl oynanır? Golbol (Goalball) kuralları neler?

Golbol (Goalball)oyunu öncelikle bir takım oyunudur.

Golbol (Goalball) oyunu, üçer kişilik iki takım ile oynanır. Her takımda en fazla üç yedek oyuncu vardır. Oyun, bir orta çizgisiyle ikiye bölünmüş dikdörtgen biçiminde bir jimnastik salonu sahasında oynanır. Her takım sadece kendi yarı sahasında hareket etme hakkına sahiptir. Her kalenin önünde bulunan, elle hissedilebilecek çizgiler oyuncuların kendilerini yönlendirmesine yardımcı olur. Goller sahanın her iki ucuna atılır. Oyun, zilli bir topla oynanır. Oyunun amacı, karşı tarafın savunmasına karşı, her takımın topu yuvarlayarak rakibin kale çizgisinden geçirmesidir. Topun havadan atılması halinde sesini duyamayacağı için yerden gitmesi gerekmektedir. Top havaya atıldığı zaman faul verilir.Yaklaşık 50 dakikalık oyunun sonunda daha fazla gol atan taraf kazanan olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.