Gaziantep hava durumu (30 günlük)

Gaziantep hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Gaziantep’in Ekim ayı içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Sonbahar mevsiminin gelmesi ile hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Gaziantep’te önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Gaziantep’te hava durumu nasıl olacak? Gaziantep’te 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Gaziantep’te 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Gaziantep’e yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Gaziantep hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Gaziantep'in Ekim ayı içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Sonbahar mevsiminin gelmesi ile hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Gaziantep'te önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak? Gaziantep'te 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Gaziantep'te 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Gaziantep'e yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Gaziantep'te yaşayan milyonlarca vatandaş son zamanlarda internet üzerinden sıklıkla güncel hava durumunu kontrol etmektedirler. Özellikle yaz ayının bitmesi ile vatandaşlar yağmur ve soğukların ne zaman geleceğini ve ne kadar süre etkili olacağını merak etmektedir. Bu sebeple Gaziantep'e ait 5 günlük, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İşte tüm detayları ile Gaziantep hava durumu..

Gaziantep 30 günlük hava durumu ( 3 Ekim 2021 Pazar ve 1 Kasım 2021 Pazartesi)

Hava durumundan da görüldüğü gibi, Ekim ayı içerisinde Gaziantep'te hava sıcaklığı maksimum 27 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise 16 derece olarak ölçülmüştür. Gaziantep'te 3 Ekim 2021 Pazar ve 1 Kasım 2021 Pazartesi tarihleri arasında en yüksek gece sıcaklığı ise 17 derece olarak ölçülürken, en düşük gece sıcaklığı 6 derece olarak ölçülmüştür. 29 Ekim 2021 Cumartesi tarihlerinde Gaziantep'te gök gürültülü sağanak yağış görülse de genel olarak bol güneşli bir havanın hakim olduğu söylenebilir. 29 Ekim 2021 Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışın görüleceği Gaziantep'te diğer günler sıcak ve bol güneşli geçecektir. Yağışın olduğu günler muhtemel hava sıcaklığı 19 derece olacaktır.

3 Ekim Pazar Gaziantep hava durumu

3 Ekim 2021 Pazar günü Gaziantep'te 21 derece güneşli bir hava görülecektir. Hava ile ilgili diğer değerler ise şöyledir;

Rüzgar Yönü/Hızı: KB 33 km/sa

Görüş Uzaklığı: 16 km

Nem: %32

Çiy Noktası: 4 C

Bulut Oranı: %0

Basınç: ↑ 1011 mbar

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