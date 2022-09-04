Garanti Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır? Garanti Bankası İletişim
Garanti bankası kredi oranları kaç? Garanti bankası kredi şartı nedir? Türkiye’deki sayılı bankalardan Garanti Bankası 1946 yılında Ankara’da kurulmuş özel sermayeli bir bankadır. Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası olan Garanti Bankası hakkında vatandaşlar tarafından en çok arama motorunda araştırılan konular arasında Garanti Bankası kredi başvurusu işlemini nasıl yapabilirim? sorusu gelmekte. Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Garanti Bankası iletişim bilgileri nedir? İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde...
2022-09-04 16:13:28
Garanti Bankası Kredi Başvurusu
- Garanti Bankası şubeye gidip kredi başvuru formu üzerinden kredi işleminizi gerçekleştirirsiniz.
- Garanti BBVA Mobil Bankacılık İşlemleri > Başvurular > Kredi Başvurusu adımları üzerinden,
- Garanti BBVA İnternet Başvuru > Kredi > İhtiyaç Kredisi adımları üzerinden,
- 444 0 333 Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi veya 444 0 335 Garanti BBVA Anında Kredi Hattı üzerinden kredi başvuru işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.
Garanti Bankası Kredi Şartları Nelerdir?
- Maaş müşterisi olamayanlardan gelir belgesi.
- Adres teyit için ödenmiş fatura.
- Nüfus cüzdanı (Maaş müşterisi olmayanlar için)
- İnternet Şubesi Üzerinden başvuru yapacaklar için, bankaya ait mevduat hesabı iyi bir kredi notu değeri ile başvuru şartlarını yerine getirmiş olurlar.
Garanti BBVA Kredi Oranları Nedir?
Garanti BBVA 2022 yılı güncel kredi oranları 36 ay vadede Garanti BBVA ihtiyaç kredisi faiz oranı %2,96, maliyet oranı %3,59 olarak hesaplanmıştır.
Garanti Bankası İletişim Bilgileri
- Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi'ne yurt dışından +90 212 444 0 333'ü veya +90 444 0 333'ü arayarak ulaşabilirsiniz.
- Garanti BBVA Bankası Merkezinin Bulunduğu Yer: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Beşiktaş 34340 İstanbul
- Garanti BBVA Bankası Kayıtlı E-Mail Adresi: [email protected]
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