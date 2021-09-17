Galatasaray UEFA Avrupa Ligi puan durumu | Galatasaray E Grubu'nda kaçıncı sırada? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Lazio ile karşılaştı. İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio karşısında üstün bir futbol ortaya koyan Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yer alan Galatasaray aldığı galibiyet ile Gruplarda büyük avantaj elde etti. Grubun diğer maçında Moskova ile Olympique Marsilya'nın da berabere kalması Galatasaray'ın istediği bir skor oldu. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın puanı ve gruptaki sırası...

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi puan durumu | Galatasaray E Grubu'nda kaçıncı sırada? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Lazio ile karşılaştı. İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio karşısında üstün bir futbol ortaya koyan Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yer alan Galatasaray aldığı galibiyet ile Gruplarda büyük avantaj elde etti. Grubun diğer maçında Moskova ile Olympique Marsilya'nın da berabere kalması Galatasaray'ın istediği bir skor oldu. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın puanı ve gruptaki sırası...

Avrupa'nın Şampiyonlar Ligi'nden sonraki en kritik turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ilk maçlar yapıldı. Temzilcilerimiz de UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu maçlara çıktı. Galatasaray sahasında İtlya'nın zorlu kulüplerinden Lazio ile sahasında karşılaştı. Lazio karşısında 3 puan alan Galatasaray gruplara iyi başladı. Galatasaray 67. dakikada Lazio takımının kalecisi Thomas Strakosha'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 galip geldi. Bu galibiyet sonrası sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray UEFA Avrupa Ligi puan durumu | Galatasaray E Grubu'nda kaçıncı sırada? gibi soruları sormaya başladı.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi puan durumu

Galatasaray aldığı 3 puan ile E Grubunda lider konumda bulunuyor.

1- Galatasaray - 3 puan

2- Marsilya - 1 puan

3- Lokomotiv Moskova - 1 puan

4- Lazio - 0 puan

Grubun diğer maçı berabere bitti

Sarı-kırmızılıların grubundaki diğer mücadelede Lokomotiv Moskova ile Olympique Marsilya 1-1 berabere kaldı. Marsilya, 59. dakikada Cengiz Ünder'in penaltı golüyle 1-0 öne geçse de Moskova ekibi 89. dakikada Tino Anjorin ile eşitliği yakaladı ve taraflar birer puana razı oldu. Bu sonuçların ardından Galatasaray, E Grubu'nda üç puanla liderliğe yerleşti.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi fikstürü

Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:

16 Eylül: (1. Hafta)

Galatasaray-Lazio

30 Eylül: (2. Hafta)

Olympique Marsilya-Galatasaray

21 Ekim: (3. Hafta)

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

4 Kasım: (4. Hafta)

Galatasaray-Lokomotiv Moskova

25 Kasım: (5. Hafta)

Galatasaray-Olympique Marsilya

9 Aralık: (6. Hafta)

Lazio-Galatasaray

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