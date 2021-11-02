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TIMETURK / GENEL / Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı bilet fiyatları ne kadar? Galatasaray-Lokomotiv Moskova maç bileti

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı bilet fiyatları ne kadar? Galatasaray-Lokomotiv Moskova maç bileti

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı bilet fiyatları ne kadar? Galatasaray-Lokomotiv Moskova maç bileti nereden alınır? Galatasaray EFA Avrupa Ligi'nin 4. maçında evinde Rusya'nın güçlü ekiplerinden Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Zorlu maçı tribünden izlemek isteyen taraftalar maç bileti fiyatlarını araştırmaya başladı.

3 Saat Önce
2021-11-02 15:20:45
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı bilet fiyatları ne kadar? Galatasaray-Lokomotiv Moskova maç bileti

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı bilet fiyatları ne kadar? Galatasaray-Lokomotiv Moskova maç bileti nereden alınır? Galatasaray EFA Avrupa Ligi'nin 4. maçında evinde Rusya'nın güçlü ekiplerinden Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Zorlu maçı tribünden izlemek isteyen taraftalar maç bileti fiyatlarını araştırmaya başladı.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E grubunda 4. maçına çıkıyor. Kendi sahasına Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak olan Galatasaray sahaya 3 puan hedefiyle çıkacak. 7 Puanla grupta lider olan Galatasaray'ın rakibi Lokomotiv Moskova'nın ise 1 puan ile sonuncu sırada.

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray UEFA Ligi E Grubu, dördüncü maçında, 4 Kasım Perşembe günü saat 20:45'de Lokomotif Moskova takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecektir. Maçın biletleri 2 Kasım Salı günü saat 10:00'da passo.com.tr adresinden satışa sunulacak. Biletler 2 Kasım Salı günü saat 10:00‘da, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 3 Kasım Çarşamba günü saat 10:00'da genel satışa sunulacaktır.

Galatasaray-Lokomotiv_Moskova_maçı_bilet_fiyatları_ne_kadar

1. Kategori - 1.250,00 ₺
2. Kategori - 1.100,00 ₺
3. Kategori - 1.000,00 ₺
4. Kategori - 1.000,00 ₺
5. Kategori - 750,00 ₺
6. Kategori - 600,00 ₺
7. Kategori - 400,00 ₺
8. Kategori - 300,00 ₺
9. Kategori - 250,00 ₺
10. Kategori - 130,00 ₺
11. Kategori - 110,00 ₺
12. Kategori - 90,00 ₺

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına bilet almak için Passolig sitesine giriş yapabilirsiniz. Seyircilerin stadyumlara girişleri, HES/Passolig entegrasyonu ile Passolig üzerinden alınan biletler ile yapılır. Bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerini, Hayat Eve Sığar uygulamasından paylaşıma açmaları gerekmektedir.

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maç bileti için Tıklayın...

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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