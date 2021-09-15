Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubundaki ilk maçına 16 Eylül Perşembe günü çıkacak. Süper Lig'e şampiyonluk parolası ile başlayan ve yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak için çabalayacak. Takımlarını yalnız bırakmak istemeyen sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray - Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak? sorusuna yanı arıyor. İşte Galatasaray - Lazio maçının yayınlanacağı kanal...

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubundaki ilk maçına 16 Eylül Perşembe günü çıkacak. Süper Lig'e şampiyonluk parolası ile başlayan ve yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak için çabalayacak. Takımlarını yalnız bırakmak istemeyen sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray - Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak? sorusuna yanı arıyor. İşte Galatasaray - Lazio maçının yayınlanacağı kanal...

Süper Lig'de 8 puanla 6. sırada yer alan Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri ile karşılaşmaya başluyor. Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk maçı 16 Eylül Perçembe akşamı başlauyacak. Süper Lig'de Trabzonspor beraberliği ile moral kaybeden Galatasaray gözünü Avrupa Ligi maçlarına çevirdi. Galatasaray kendi sahasında İtalya'nın zorlu ekiplerinden Lazio ile karşılacak. Bu zorlu mücadelede takımlarının maçlarını televizyondan izlemek isteyen taraftarlar Galatasaray - Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor.

Galatasaray - Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray - Lazio maçı 16 Eylül 2021 Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Zorlu müadelede tribünlerde seyirciler de yerlerini alacak. Takımlarını televizyondan desteklemek isteyenler maçı canlı olarak izleyebilecek. Peki Galatasaray - Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak? Zorlu mücadele Exxen platformundan canlı yayınlanacak. ExxenSpor'a üye olarak Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları kesintisiz canlı izlenebilir.

ExxenSpor SMS ile üyelik nasıl yapılır?

ExxenSpor'a bir SMS ile üye olabilirsiniz. SMS ile üyelik için TürkTelekom, Vodafone ve Turkcell hatlı telefonlarından 9300'a

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Lazio kötü gidiyor

Galatasaray'ı Perşembe akşamı rakibi olan Lazio Seri A'ya iyi bir başlangıç yaptı. İlk iki maçını kazanan Lazio son maçında Milan'a boyun eğdi. 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan Lazio 6 puanla 6. sırada yer alıyor.

Galatasaray muhtemel 11'i

MUSLERA

YEDLIN

LUYINDAMA

MARCAO

VAN AANHOLT

BERKAN KUTLU

TAYLAN

MORUTAN

CICALDAU

KEREM AKTÜRKOĞLU

HALİL DERVİŞOĞLU

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.