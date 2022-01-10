Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Galatasaray'ın başına kim geçecek? Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Alınan kötü sonuçlardan sonra Başkan Burak Elmas ile bir araya gelen Fatih Terim'in görevinden istifa ettiği öğrenildi. Süper Lig'de 12. sırada bulunan ve Avrupa Kuplarına katılma ihtimali bile zora giren Galatasaray'da teknik direktör arayışına ise başlandı. Listede önemli isimler bulunuyor. İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olmaya yakın isimler...

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Galatasaray'ın başına kim geçecek? Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Alınan kötü sonuçlardan sonra Başkan Burak Elmas ile bir araya gelen Fatih Terim'in görevinden istifa ettiği öğrenildi. Süper Lig'de 12. sırada bulunan ve Avrupa Kuplarına katılma ihtimali bile zora giren Galatasaray'da teknik direktör arayışına ise başlandı. Listede önemli isimler bulunuyor. İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olmaya yakın isimler...

Galatasaray'da flaş ayrılık duyuruldu. Galatasaray yönetimi ile bir araya gelen Fatih Terim ile yolların ayrıldığı açıklandı. Açıklamanın ardından tarafarlar Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Galatasaray'ın başına kim geçecek? sorusunu sormaya başladı.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak?

Galatasaray'da yeni teknik direktör arayışlarına ise başlandı. Avrupa'da en az yarı final oynamak için Avrupa tecrübesi olan bir teknik direktör arayışına gidildi. Öne çıkan adaylar arasında Domenec Torrent bulunuyor. Domenec Torrent Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapıyordu. Torrent, son olarak Brezilya'nın köklü kulübü Flamengo'yu çalıştırmıştı.

Bülent Korkmaz gelebilir

Galatasaray'ın en az sezon sonuna kadar tecrübeli çalıştırıcı Bülent Korkmaz ile yola devam etmesi de muhtemel görünüyor.

Terim 2017'de gelmişti

Fatih Terim Galatasaray'daki 4. dönemine 2017 yılında başlamıştı. 21 Aralık 2017'de attığı "Nerede kalmıştık" tweetiyle Sarı kırmızılı takımın başına geçen Terim o sezon şampiyonluğu elde etmişti. Aradan geçen 4 yılda 2017-2018 ve 2018-2019 yıllarında şampiyonluk yaşayan Galatasaray bu sezon ise Lig'de 12. sırada bulunuyor.

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