DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Diyarbakır'da silahlı kavga: 6 yaralı
15 bin öğretmen ataması mı yapılacak? 15 bin ek öğretmen daha mı atanacak?
Ankara-Karaman, İstanbul Karaman hızlı teren bilet fiyatları ne kadar? Konya Karaman Yüksek Hızlı Tren Bilet Fiyatı Ne Kadar?
Sultan Fatih Koleji robot takımından sezon rekoru
Lise 12. sınıf 2 bin 126 lira mı ödenecek? 2126 TL hangi öğrencilere ödenecek?
Lukaşenko’dan Tokayev’e tepki: Amacı Kazakistan’da kaos çıkarmak
Erdoğan duyurdu: Bu ay sonunda 15 bin öğretmen ataması yapılacak
Arda Turan kilo mu aldı? Arda Turan kaç kilo?
Iğdır'da leopar görüldü
Dünya Altın Konseyi'nden kritik ''altın'' açıklaması
Burak Elmas istifa mı edecek? Fatih Terim kararından sora Burak Elmas'a istifa çağrısı
Solana nedir? Solana amacı nedir ve nasıl çalışır?
Ali Babacan'dan ''20 Aralık'' iddiası
Maske Kimsin Sen 4 bölüm kim elendi? Maske Kimsin Sen 4. Bölüm full izle!
YÖK Başkanı Özvar duyurdu: Yeni bir çalışma yapılacak

TIMETURK / GENEL / Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Galatasaray'ın başına kim geçecek?

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Galatasaray'ın başına kim geçecek?

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Galatasaray'ın başına kim geçecek? Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Alınan kötü sonuçlardan sonra Başkan Burak Elmas ile bir araya gelen Fatih Terim'in görevinden istifa ettiği öğrenildi. Süper Lig'de 12. sırada bulunan ve Avrupa Kuplarına katılma ihtimali bile zora giren Galatasaray'da teknik direktör arayışına ise başlandı. Listede önemli isimler bulunuyor. İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olmaya yakın isimler...

1 Saat Önce
2022-01-10 14:35:59
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Galatasaray'ın başına kim geçecek?

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Galatasaray'ın başına kim geçecek? Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Alınan kötü sonuçlardan sonra Başkan Burak Elmas ile bir araya gelen Fatih Terim'in görevinden istifa ettiği öğrenildi. Süper Lig'de 12. sırada bulunan ve Avrupa Kuplarına katılma ihtimali bile zora giren Galatasaray'da teknik direktör arayışına ise başlandı. Listede önemli isimler bulunuyor. İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olmaya yakın isimler...

Galatasaray'da flaş ayrılık duyuruldu. Galatasaray yönetimi ile bir araya gelen Fatih Terim ile yolların ayrıldığı açıklandı. Açıklamanın ardından tarafarlar Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Galatasaray'ın başına kim geçecek? sorusunu sormaya başladı.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak?

Galatasaray'da yeni teknik direktör arayışlarına ise başlandı. Avrupa'da en az yarı final oynamak için Avrupa tecrübesi olan bir teknik direktör arayışına gidildi. Öne çıkan adaylar arasında Domenec Torrent bulunuyor. Domenec Torrent Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapıyordu. Torrent, son olarak Brezilya'nın köklü kulübü Flamengo'yu çalıştırmıştı.

Bülent Korkmaz gelebilir

Galatasaray'ın en az sezon sonuna kadar tecrübeli çalıştırıcı Bülent Korkmaz ile yola devam etmesi de muhtemel görünüyor.

Terim 2017'de gelmişti

Fatih Terim Galatasaray'daki 4. dönemine 2017 yılında başlamıştı. 21 Aralık 2017'de attığı "Nerede kalmıştık" tweetiyle Sarı kırmızılı takımın başına geçen Terim o sezon şampiyonluğu elde etmişti. Aradan geçen 4 yılda 2017-2018 ve 2018-2019 yıllarında şampiyonluk yaşayan Galatasaray bu sezon ise Lig'de 12. sırada bulunuyor.

Fatih Terim istifa mı etti? Fatih Terim'in yerine kim gelecek? Fatih Terim kovuldu mu?
İLİŞKİLİ HABERFatih Terim istifa mı etti? Fatih Terim'in yerine kim gelecek? Fatih Terim kovuldu mu?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş