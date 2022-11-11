Formasyon alanlar uzman öğretmen sınavından muaf mı? (Pedagojik) Tezsiz Yüksek Lisans yapanlar uzman öğretmen sınavına girecek mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte öğretmenler gerekli şartları taşımaları durumunda uzman öğretmen ve başöğretmen sınavlarına başvurabiliyor. Yüksek Lisans alanların ise sınava giremeden uzman öğretmen olabileceği açıklanmıştı. Tezsiz yüksek lisans (pedagojik formasyon) yapanlar uzman öğretmen sınavından muaf olup olmayacağı konusu kafaları karıştırırken beklenen açıklama geldi.

Formasyon alanlar uzman öğretmen sınavından muaf mı? (Pedagojik) Tezsiz Yüksek Lisans yapanlar uzman öğretmen sınavına girecek mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte öğretmenler gerekli şartları taşımaları durumunda uzman öğretmen ve başöğretmen sınavlarına başvurabiliyor. Yüksek Lisans alanların ise sınava giremeden uzman öğretmen olabileceği açıklanmıştı. Tezsiz yüksek lisans (pedagojik formasyon) yapanlar uzman öğretmen sınavından muaf olup olmayacağı konusu kafaları karıştırırken beklenen açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevli yüz binlerce öğretmen ÖMK ile birlikte uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı kazanacak. Sınavların eğitimleri geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Uzman öğretmenlik sınavına sayılı günler kala formasyon ile tezsiz yüksek lisans yapanlar uzman öğretmen sınavından muaf olup olmayacakları konusunda net bir cevap arıyordu. Konuya dair beklenen yazı geldi.

Formasyon alanlar uzman öğretmen sınavından muaf mı?

Pedagojik formasyon alarak öğretmenlik mesleğine adım atan binlerce kişi kendilerinin uzman öğretmen sınavından muaf olup olmasığını merak ediyordu. Uzaman öğretmenlik sınavında adayların kafasını karıştıran konuya dair yazı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Cevdet Vural imzalı resmi yazıda belirtildi. Resmi yazıda yer alan ifadeler formasyonlu öğretmenleri sevindirdi.

(Pedagojik) Tezsiz Yüksek Lisans yapanlar uzman öğretmen sınavına girecek mi?

Yasıda şu ifadelere yer verildi: "İlgililerin, bitirmiş olduğu eğitimin yüksek lisans eğitimine denk olduğunun Yükseköğretim Kurulunca belirlenmesi halinde ve aranan diğer şartları da taşıması kaydıyla uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınavdan muaf tutulmaları mümkün olabilecektir" denildi.

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte öğretmenlere kariyer fırsatı tanındı. Buna göre öğretmenler uzman öğretmen ve başöğretmen olabielcek. Uzman öğretmen eğitimleri geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Uzaman öğretmenlik sınavı ise 19 Kasım'da yapılacak. Sonuçlar ise 12 Aralık'ta açıklanacak.

Kaç kişi uzman öğretmen oldu?

Daha önceki yıllarda uzman öğretmen unvanı alanların sayısının 2022 yılı itibari ile 75 civarında olduğu belirtildi.

Uzman Öğretmenlik sınav görevli ücreti ne kadar?

Uzman öğretmenlik sınavı MEB bünyesinde gerçekleşecek. MEB'in en geniş katılımlı sınavlarından biri olacak uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarında görevli olanlara verilecek ücretler de belirlendi. İşte uzman öğretmen sınavında görevlilere verilecek tutarlar;

Gözetmen Sınav Görevli Ücreti: 427 TL

Yeden Gözetmen Sınav Görevli Ücreti: 320 TL

Salon Başkanı Sınav Görevli Ücreti: 440 TL

Bina Yöneticisi Sınav Görevli Ücreti: 501 TL

Bina Yönetici Yardımcısı Sınav Görevli Ücreti: 453 TL