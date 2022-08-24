Exxen tek maç satın alma var mı? Trabzon-Kopenhag tek maç nasıl izlenir? ExxenSpor tek maç üyelik var mı? Deneme üyeliği ile maç izlenir mi? Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için sahaya çıkacak olan Trabzonspor'da hedef mutlak galibiyet ve rakip Kopenhang'ı elemek. İlk maçta deplasmanda 2-1 yenilen temsilcimiz bu kez rakibini kendi sahasında konuk edecek. Zorlu maçı ekran başında izlemek isteyenler ise tek maç üyeliğin ve tek maç satın almanın Exxen'de olup olmadığını merak ediyor.

Exxen tek maç satın alma var mı? Trabzon-Kopenhag tek maç nasıl izlenir? ExxenSpor tek maç üyelik var mı? Deneme üyeliği ile maç izlenir mi? Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için sahaya çıkacak olan Trabzonspor'da hedef mutlak galibiyet ve rakip Kopenhang'ı elemek. İlk maçta deplasmanda 2-1 yenilen temsilcimiz bu kez rakibini kendi sahasında konuk edecek. Zorlu maçı ekran başında izlemek isteyenler ise tek maç üyeliğin ve tek maç satın almanın Exxen'de olup olmadığını merak ediyor.

Geçtğimiz sene Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için play-off turunda Danimarka'nın güçlü temsilcilerinden Kopenhag ile eşleşen Trabzonspor Danimarka'da oynanan ilk maçtan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Trabzonsopor 24 Ağustos'ta UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile rövanş maçına çıkacak. Bordo Mavili ekip rakibini mutlaka yenmek zorunda. Rakibini yenerek saf dışı bırakmak isteyen Trabzonspor böylece ülke puanına büyük katkı sağlayacak ve 360 milyo liralık bir gelire de sahip olacak.

Exxen tek maç satın alma var mı?

Takımların Avrupa mücadelelerini izlemek isteyenler tek maç satın alma özelliğinin olup olmadığını araştırıyor. Bilindiği üzere ülkemizde Avrupa Ligi mücadeleleri Exxen platformunda yayınlanıyor. ExxenSpor'da şimdilik tem maç satın alma ve tek maç izleme seçenekleri bulunmuyor.

Trabzon-Kopenhag tek maç nasıl izlenir?

Trabzonspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile çok kritik bir maça çıkacak. Bu zorlu maçı ekran başında izlemek isteyenler tek maç üyelik ile izlemenin mümkün olup olmadığını merak ediyor. Trabzon-Kopenhag maçını izlemek isteyenler Exxen'e üye olmalıdır. Tek maç üyelik sistemi Exxen'de mevcut değil.

ExxenSpor tek maç üyelik var mı?

ExxenSpor'da henüz tek maç üyelik sistemi bulunmuyır. Takımlarının maçlarını izlemek isteyenler uygun teklifli paketlerden birini seçebilirler. Şampiyonlar Ligi maçlarını ve ön eleme karşılaşmalarını izlemek isteyenler Exxen'e üye olmak

Exxen deneme üyeliği ile maç izlenir mi?

Exxen ücretsiz abonelikte sadece dizi ve filmler izlenebiliyor. Avrupa maçlarını izlemek isteyen vatandaşlar Exxen'e üye olmak zorunda.

ExxenSpor'a SMS ile nasıl abone olunur?

TürkTelekom, Vodafone ve Turkcell hatlı telefonlarından 9300 'a SMS göndererek ExxenSpor paketini başlatabilirsiniz.

Aylık ExxenSpor RKLMVar paketi için mesajda " EXXENSPOR "

Aylık ExxenSpor RKLMYok paketi için mesajda " EXXENSPOR " yazıp 9300 'a göndersin.

ExxenSpor ücreti ne kadar?

ExxenSpor Reklamlı Üyelik için Aylık 79.80 TL,

ExxenSpor Reklamsız Üyelik için Aylık 89.80 TL olarak,

mobil ödeme ile faturaya yansıtılacak da bakiyeden düşülecektir. Ücretlendirmeye aylık vergiler dahildir.