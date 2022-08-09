Evde Çiğ köfte Nasıl Yapılır? Etsiz Çiğ köfte Tarifi
Çiğ köfte nasıl yapılır? Etiz çiğ köfte tarifi nedir? Çiğ köfte kalorisi ne? Ülkemizde tüketimi fazla olan yemek çeşitlerinden çiğ köfte lezzetli bir yiyecektir. Kolesterolünün dengelenmesine fayda sağlayan çiğ köfte ülkemizde Şanlıurfa ve Adıyaman yöresine ait bir yiyecektir. Arama motorunda Çiğ köftenin nasıl yapıldığı merak edilmekte. Sizler için bu konu hakkında bütün detaylara değineceğiz. İşte detaylar.
2022-08-09 22:17:12
Çiğ Köfte Tarifi İçin Malzemeler
- 2,5 su bardağı esmer bulgur
- 1,5 su bardağı sıcak su
- 1 çay bardağı isot
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 3 yemek kaşığı tatlı toz kırmızı biber
- 3 yemek kaşığı domates salçası
- 5 yemek kaşığı nar ekşisi
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 adet soğan
- 1 adet limon suyu
Etsiz Çiğ Köfte Tarifi Nasıl Yapılır?
- Çiğ köfte tarifi için öncelikle bulguru derince bir kaba alın.
- Bulgurunuzun üstüne 1,5 bardak sıcak suyu gezdirin.
- Daha sonra üstünü kapatıp 10 dakika beklemeye alın.
- Bulgur kabarırken soğanı robottan çekin.
- Ardından tel bir süzgeçte bastırarak iyice suyunu sıkın.
- İsotu da bir kâseye alın ve üstüne sıcak su ilave edin.
- 5 dakika kadar beklemeye alın.
- Bulgur kabardıktan sonra, mutfak robotuna kabarmış bulguru alın.
- Bulgurunuzun üstüne, kuru soğanı, ıslanmış isotu, limon suyunu, nar ekşisini, zeytinyağını, tuzu, salçayı ve kırmızı biberi ilave edip, robottan ara ara durdurarak 10 dakika kadar iyice çekin.
- Sonra bir kaba alın.
- Bulgurunuzu eliniz ile birkaç dakika daha yoğurup iyice şekillendirin.
- Hazır hale gelen çiğ köftenizi bolca marul, domates ve limonla servis edebilirsiniz.
- Afiyetler olsun!
Çiğ Köfte Kalorisi Ne?
Çiğ köftenin kalorisi nedir? 1 Porsiyon çiğ köftenin kalorisi 226 kcal olarak hesaplanmıştır. 100 Gram çiğ köftenin kalorisi 181 kcal'dir. Çiğ köfte içeriğinde; karbonhidrat, protein, yağ, lif, kalsiyum, potasyum, sodyum, A, E ve C vitaminleri bakımından zengin bir yemek çeşididir. .
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