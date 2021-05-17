DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

TRT 19 Mayıs’ı Özel Etkinliklerle Kutluyor!
AVM'ler açıldı mı? 17 Mayıs'ta AVM'ler açık mı? AVM'ler kaçta kapanıyor?
Kudüs, Selahaddin Eyyubi'yi bekliyor
Bill Gates yönetim kurulundan neden istifa etti?
ABD'li akademisyenlerden Filistin'e askeri destek verilmesi çağrısı
'Bize göre Filistin ve Türkiye birdir, Erdoğan ile gurur duyuyoruz'
İstanbul'un barajlarında son durum: Zirveden düşüşe geçti
2021'de ev alanlar bu yıl emlak vergisi ödeyecek mi? 2021 konut alanlar 2021'de emlak vergisi verecek mi?
Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 PKK'lı etkisiz
“100 yerli silahımız tam 27 saat havada kaldı, ABD ve Çin sihaları uçamadı”
Siber saldırı korkusu Washington'da benzini bitirdi
17 mayısta seyahat yasağı var mı? 17 mayıs yolcu otobüsüyle seyahat yasak mı?
Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
Eren operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Hindistan'da koronavirüs vaka sayıları 25 milyona yaklaştı

Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 PKK'lı etkisiz

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
17.05.2021 10:59:10
Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 PKK'lı etkisiz

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle icra edilen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Eren-2 operasyonları kapsamında da Diyarbakır-Kulp ilçesi Yaylak kırsalında, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve güvenlik korucuları tarafından icra edilen operasyonda çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş