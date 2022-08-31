Erdem Hastanesi Tıbbi Bölümler Neler? Erdem Hastanesi İletişim
Erdem hastanesi iletişim adresleri nedir? Erdem Güneşli hastanesi nerede? Erdem hastanesinde hangi tıbbi bölümler var? Erdem Grubu, 1988’den beri sağlık ve eğitim sektöründe hizmet sunan Erdem hastanesi hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde değineceğiz. İşte merak edilenler...
2022-08-31 11:40:10
Hastaneler
- Çakmak Erdem Hastanesi
- Çamlıca Erdem Hastanesi
- Güneşli Erdem Hastanesi
- Erdem Tıp Merkezi
- Çakmak Erdem Diyaliz Merkezi
- Erdem Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Erdem Hastanesi Tıbbi Bölümler
- Acil Servis
- Ağız ve Diş Sağlığı
- Akupunktur Polikliniği
- Anesteziyoloji ve Reanimasyon
- Anjiyo Laboratuvarı
- Beslenme ve Diyet
- Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi
- Biometri (Göz içi mercek ölçümü)
- Biorezonans
- Biyokimya
- Bronkoskopi Ünitesi
- Check-Up
- Çocuk Alerji
- Çocuk Cerrahisi
- Çocuk Fizyoterapi Merkezi
- Çocuk Kardiyoloji
- Dermatoloji
- Dil ve Konuşma Terapisi
- Diyabet Kliniği
- Fizik Tedavi ve İnme (Felç) Rehabilitasyon Merkezi
- Diyaliz
- Çocuk Nörolojisi
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
- EEG/EMG Laboratuvarı
- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
- Gastroenteroloji ve Hepatoloji
- Üroloji
- Patoloji
- PCR Laboratuvarı
- Perinatoloji
- Psikiyatri
- Psikoloji
- Obezite Cerrahisi
- Ortopedi ve Travmatoloji
- Nefroloji
- Nöroloji
- Nükleer Tıp
- Medikal Estetik
- Kadın Hastalıkları ve Doğum
- Kalp Damar Cerrahisi
- Kardiyoloji
- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
- İç Hastalıkları
- Göz Hastalıkları
- Genel Cerrahi
- Göğüs Hastalıkları
- Estetik ve Güzellik Merkezi
- Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
Erdem Hastanesi Tıp Merkezi İletişim Bilgileri
Saray Mah. Sanayi Cad. No:8 Ümraniye - İstanbul
0850 222 0 494
Güneşli Erdem Hastanesi İletişim Bilgileri
Güneşli Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:72-74 Bağcılar- İstanbul
0850 222 0 494
Erdem Hastanesi Çamlıca İletişim Bilgileri
Alemdağ Yanyolu Cad. No:36 Üsküdar- İstanbul
0850 222 0 494
Çakmak Erdem Hastanesi İletişim Bilgileri
Alemdağ Cad. Sezer Sok. No: 3-5 Ümraniye- İstanbul
0850 222 0 494
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