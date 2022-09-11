En Güzel İyi Geceler Mesajları Neler? Kısa Ve Anlamlı İyi Geceler Mesajları

En güzel iyi geceler mesajları neler? Kısa ve öz iyi geceler mesajları, sevgiliye iyi geceler mesajı, uzaktakilere iyi geceler mesajları, uzaktaki bir arkadaşınıza, sevgilinize ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel iyi geceler mesajlarını derledik. İşte detaylar.

2022 En Güzel İyi Geceler Mesajları İyi geceler gözümün görmediği, gölümün hissettiği.

İyi geceler uzaklardan üzerini örttüğüm.

Yıldızlar gözlerine özensin, sen bir tanesin hayatım. İyi geceler.

Yıldızlar gözlerine özensin sen bir tanesin bebeğim iyi geceler dilerim.

En güzel sabahlar, en tatlı uykular senin olsun, sabah görüşmek üzere, iyi geceler...

Yeni doğacak güneşin yeni umutlar, yarınlar getirmesi dileğiyle iyi uykular.

Güzelliklerle dolu huzurlu, keyifli güzel bir gece geçirmeniz dileğiyle iyi geceler.

Seni çok seviyorum gülüm. Sevgimi üstüne al, yorgan gibi korur seni tüm gece boyunca. İyi geceler aşkım.

Gecelerimin doğan güneşi, hayatımın anlamı, ömrümün sonsuz nefesi, iyi ki varsın. Seni seviyorum.

Geceler sessiz, soğuk, ayaz. Sevgim o kadar sıcak ki onu gönderiyorum sana, ört üstüne sakin üşüme diye. İyi geceler aşkıma.

Gözlerinizi kapattığınızda aklınıza ilk gelen şeyin, gözlerinizi hayırlısıyla açtığınızda gerçekleşmesi dileğiyle. İyi geceler.

Bazen unutmak için uyumak gerek, rüyalar hesaba katmadan. İyi Geceler.

Yeni doğacak güneşin yeni umutlar, yarınlar getirmesi dileğiyle iyi uykular.

Rüyaların en güzelini görürken Allah'ın seni koruması için gönderdiği meleğin kanatları öyle büyük olsun ki en masum anında sana kimseler zarar veremesin. İyi geceler meleğim, tatlı rüyalar bebeğim. Sevgiliye İyi Geceler Mesajları İyi uykular sevgilim, rüyanda buluşmak üzere...

İyi geceler dileme, iyi geceler ol bana yeter sevgilim.

Gün bitiyor, sen başlıyorsun. İyi geceler sevgilim.

En güzel gecelerin en güzel rüyalarını gör sevgilim. Tatlı uykular.

Yıldızlar gözlerine özensin, sen bir tanesin sevgilim.

Huzurla kapatıyorum gözlerimi her gece, bir nefes gibi içime seni çeke çeke… Öyle güzel bir melodisin ki sevgilim seninle huzur buluyorum. İyi geceler benim bir tanecik sevgilim.

Allah'ım sana en güzel uykuları ve benli rüyaları bahşetsin biriciğim.

En güzel gecelerin en güzel rüyalarını gör bitenem tatlı uykular.

Bugünümde ve yarınımda hep sen ol. Gecenin karanlığında beni aydınlatan biricik sevgilimsin. İyi geceler

Sensiz sabaha uyanacağım bir gece nasıl iyi geçebilir ki. İyi geceler iki gözüm.

Aşk güneşi bahtında gülerek doğsun, en güzel geceler senin olsun. İyi geceler.

Gecenin sessizliğinde dinlerim seni, bir rüya gibisin beklerim seni, iyi geceler yıldız gözlüm.

Güzel yeni bir güne senin huzurunla uyanmam ümidiyle. İyi geceler şekerler şekeri.

Ay çıktığında, yıldızlar onun etrafını sardığında benim aklıma hep senin güzel gözlerin geliyor.

Gecenin karanlığında durmuş seni beklerken, bir anda sen aydınlatıyorsun geceyi bütün güzelliğinle.

Geceleri uyumadan önce her zaman umutlarım ile yatağa giriyorum. Umutlarımın hepsi senin varlığınla dolup taşıyor canım sevgilim. .