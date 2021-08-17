Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Emre Belözoğlu ile çalışmayacaklarını açıklamıştı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Peki Emre Belözoğlu hangi takıma gitti? Emre Belözoğlu hangi takımla anlaştı? İşe Emre Belözoğlu'nun yeni takımı...

Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Emre Belözoğlu ile çalışmayacaklarını açıklamıştı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Peki Emre Belözoğlu hangi takıma gitti? Emre Belözoğlu hangi takımla anlaştı? İşe Emre Belözoğlu'nun yeni takımı...

2020-2021 sezonununun son 10 haftasında teknik direktör olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Emre Belözoğlu ile yollar yeni sezon öncesi ayrılmıştı. Bir süredir boşta olan Emre Belözoğlu'nun yeni takımı da belli oldu.

Emre Belözoğlu hangi takıma gitti?

Emre Belözoğlu, kariyeri için Avrupa'ya açılıyor. Şenol Güneş'in, A Milli Takım teknik kadrosuna katılmasını istediği Belözoğlu, görüşmelerden bir sonuç çıkmayınca rotasını İtalya'ya kırdı. 40 yaşındaki futbol insanı, eylül ayında 2 veya 3 haftalık bir sürede İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri'nin yönettiği Lazio'nun antrenmanlarına çıkacak. Sabah'ın haberine göre Emre Belözoğlu, Lazio'da İtalyan teknik adam Maurizio Sarri'nin ekibine katılacak.

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