Elmalı davası nedir? Elmalı Davasına ilişkin savcılıktan açıklama geldi

Elmalı davası nedir? Elmalı davasında çıkan kara sosyal medyada binlerce kişi tarafından protesto edildi. Antalya'da kardeşe cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuklu bulunan anne ile üvey baba tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Karara Türkiye'den her kesim tepki gösterirken Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konu ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Peki Elmalı davası nedir? Elmalı davası olayı nedir?

Elmalı davası nedir? Elmalı davasında çıkan kara sosyal medyada binlerce kişi tarafından protesto edildi. Antalya'da kardeşe cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuklu bulunan anne ile üvey baba tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Karara Türkiye'den her kesim tepki gösterirken Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konu ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Peki Elmalı davası nedir? Elmalı davası olayı nedir?

Elmalı davasına ilişkin savcılıktan flaş açıklama

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Türkiye'nin dündemine oturan dava ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Açıklamada şöyle denildi:

Antalya Elmalı'da 2019 yılında İki çocuğun istismar edilmesi olayı ile ilgili Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu karara itiraz edilmiştir. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir. 5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır.

Elmalı davası nedir?

Antalya'da 7 yaşındaki G.E.G. ile 10 yaşındaki ağabeyi İ.E.G.'nin, cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla anne ve üvey babası tutuklanmıştı. Yapılan yargılama sonrasında anne Merve A. ile üvey baba Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartı ile tahliye edildi. 2 kardeşin istismarını çizimlerle anlattığı olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

2 kardeşin istismar edildiğine idair iddia babaannein savcılığa başvuruda bulunması ile ortaya çıkmıştı. Babaanne G.S.geçtiğimiz haziran ayında Balıkesir'de durumu savcılığa bildirmişti. Bababanne, eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi olmuştu. Soruşturma sonrası anne Merve A. ile üvey baba tutuklanmıştı.

Elmalı davası Twitter'da TT oldu

Elmalı davası twitter'da günde oldu. İstismara uğradığı iddia edilen ik kardeşin annesi ve üvey babasının yargılandığı davada çıkan karar sonrasında yüz binlerce kişi durumu protesto etti. İşte Twitter'da gündem olan ve yapılan elmalı davası paylaşımı sayısı...

Elmalı davası ile ilgili sosyal medyadan binlerce mesaj atıldı. #elmalıdavası ve #Elmalida2Cocuk etiketi ile bir milyondan fazla tweet atıldı. Olay Twitter'da TT oldu.

Elmalı nerede?

Elmalı, Türkiye'nin Antalya iline bağlı bir ilçedir. Şehir merkezinin 114 km batısında yer alan ilçe, Muğla iline komşudur.

Elmalı İlçesi, Likya bölgesinin kuzeyinde yer alıp tarih boyunca birçok uygarlığın hâkimiyetine girmiştir. Yönetim anlayışı olarak, Anadolu Selçukluları tarafından bu topraklara yerleştirilen ve bölgeye kendi adlarını veren Tekeli Türk boyları tarafından kurulup gelişti. I. Bayezid döneminde de Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Gerek Teke beylerinin, gerekse ilk Osmanlı devrindeki Teke Sancak beylerinin bu bölgeyi yaylak olarak kullanmaları ve hatta bazı tarih kitaplarında Teke Sancağı'nın merkezi olarak Antalya yerine Elmalı'nın gösterilmesi, bu yerleşimin kuruluşu ile ilgili bulunmaktadır. Elmalı tarihte; "Kabalı", "Amelas" ve "Elmalu" isimleri ile anılmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.