Ekin Uzunlar Kimdir, Nerelidir? Ekin Uzunlar’ın Albümleri Neler?

Ekin Uzunlar kimdir? Ekin Uzunlar nereli? Ekin Uzunlar aldığı ödüller neler? Karadeniz şarkıları denilince akla gelen sanatçılardan Ekin Uzunlar kendine haz otantik ve jazz şeklinde sergilemiş olduğu Karadeniz şarkıları ile milyonlarca insanın kulağına hitap etti. Sevilen Karadeniz sanatçısı Ekin Uzunlar hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

Ekin Uzunlar Kimdir?

Ekin Uzunlar kim? Karadeniz sanatçılarının sevilen şarkıcısı Ekin Uzunlar, 21 Ağustos 1991 yılında dünyaya geldi. Ekin Uzunlar'ın babası Arnavut göçmeni olup, annesi ise Çaykaralıdır. Karadeniz Sanatçısı olan Ekin Uzunlar, daha çok küçük yaşlarda iki tahtayı birbirine sürterek sanat hayatına başladı. Dayısının desteğiyle resmiyet kazandırarak 8 yaşından itibaren kemençe çalmaya başlamıştır. Ekin Uzunlar, lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesinde Tiyatro bölümünde tamamladı. Sanatçı Ekin Uzunlar, 2011 yılındaki Sümela'nın Şifresi ve 2015 yılındaki Bizim Hikaye filmlerinin soundtracklerine kemençesi ile eşlik etmiştir. Günümüzde Hüznün Gemileri, Son Bir Kez, Geliyorum Yar, Mustafa Ceceli ile birlikte söylediği Öptüm Nefesinden şarkıları ile sevenlerinden büyük bir ilgi gördü.

Ekin Uzunlar'ın Albümleri

2021 Geliyorum Yar

2022 En Büyük Günahımsın

2022 Ben Nerede Sen Nerede

2018 Hüznün Gemileri

Ciğerim Yanıyor

Üç Günlük Dünya

Zindan

Ekin Uzunlar'ın Aldığı Ödüller

2019 yılında Altın İstanbul Ödülleri'nden 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Karadeniz Sanatçısı',

İstanbul Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü'nden 'Yılın En İyi Kemençe Virtüözü'

Taksiciler Ödül Tören'inde de 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı' ödülü

Altın Palmiye Ödülleri'nde “Yılın en iyi çıkış yapan sanatçısı” ödülünü aldı.

Ekin Uzunların Sevilen Şarkıları