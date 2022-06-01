Efes bira zam mı geldi? 2022 güncel bira fiyatları | Bira fiyatları ne kadar oldu? 50'lik bira kaç TL? Rakı, şarap, viski, vodka zam mı geldi? Ne kadar, kaç TL oldu? Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25'e çıkartılması ile alkollü ürünlere zam gelmesi bekleniyordu. Beklenen zamlı fiyatlar yayınlanmaya başlandı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Kurucusu Özgür Aybaş sosyal medya hesabından bira zamlarını paylaştı. İşte 2022 güncel bira fiyatları...

Efes bira zam mı geldi? 2022 güncel bira fiyatları | Bira fiyatları ne kadar oldu? 50'lik bira kaç TL? Rakı, şarap, viski, vodka zam mı geldi? Ne kadar, kaç TL oldu? Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25'e çıkartılması ile alkollü ürünlere zam gelmesi bekleniyordu. Beklenen zamlı fiyatlar yayınlanmaya başlandı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Kurucusu Özgür Aybaş sosyal medya hesabından bira zamlarını paylaştı. İşte 2022 güncel bira fiyatları...

Maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı kararıyla alkollü içkilerde yüzde 25 artırılmıştı. Asgari maktu vergi tutarı da bu kapsamda malttan üretilen biralarda 3,5277 liradan 4,4096 liraya çıktı. Bu gelişmeden sonra alkollü içeceklere zam yapılması gündeme gelmişti.

Efes bira zam mı geldi?

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Kurucusu Özgür Aybaş da kişisel sosyal medya hesabı üzerinden zammın yansıdığı yeni listeyi takipçileriyle paylaştı. Aybaş'ın yayınladığı listede bira fiyatlarına gelen yeni zamlar yer alıyor.

2022 güncel bira fiyatları

Bir kutu biranın fiyatı ÖTV zammıyla birlikte 24 ile 31.6 lira arasında değişiyor. Zincir marketler 70'lik rakıya da ÖTV zammı koyup fiyat etiketini 320 lira yaptı.

Alkollü içeceklere ne kadar zam geldi?

Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 oldu. Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. 1 litre rakının vergisi 64 TL artarken, 70'lik rakıda vergi artışı 45 TL oldu. Bazı içki gruplarına zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği başkanı Erol Dündar da ÖTV zammı sonrası zamlanan alkol listesini şu şekilde paylaştı:

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