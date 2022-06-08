Ebru Gündeş'in sevgilisi kim? Ebru Gündeş'in 19 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw ne iş yapıyor?

Ebru Gündeş'in sevgilisi kim? Fotoğraf paylaşımından sonra Ebru Gündeş gündeme bomba gibi düştü. Kendinden 19 yaş küçük sevgilisiyle poz veren Gündeş'in fotoğrafı kısa sürede her alanda paylaşıldı. Peki ama Rassan Khoshaw kimdir? Ebru Gündeş'in 19 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Fotoğraf paylaşımından sonra Ebru Gündeş gündeme bomba gibi düştü. Kendinden 19 yaş küçük sevgilisiyle poz veren Gündeş'in fotoğrafı kısa sürede her alanda paylaşıldı. Peki ama Rassan Khoshaw kimdir? Ebru Gündeş'in 19 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Ebru Gündeş'in sevgilisi kim?

28 yaşındaki Rassna Khoshnaw, 48 yaşındaki Ebru Gündeş'in hiçbir sahnesini kaçırmıyor, her daim ön masada onu izliyordu. Magazin sayfalarına da konu olan bu aşkın itirafı bir fotoğrafla geldi.

Rassan Khoshnaw, Ebru Gündeş'le olan bu pozlarını WhatsApp ‘Durum'unda paylaştı ama kısa sürede sildi. İkili yaklaşık 1,5 aydır birlikte...

Ebru Gündeş'in 19 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw ne iş yapıyor?

Rassan Khoshnaw 28 yaşında Iraklı bir iş adamıdır. Khoshnaw, Ebru Gündeş'ten önce, bir dönem Bahar Candan ile ilişki yaşamıştı.