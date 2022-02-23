Ebru Ergin kimdir? Nöroloji Uzmanı Doktor Ebru Ergin olayı nedir? Nöroloji Uzmanı Doktor Ebru Ergin darp edildi. Sağlıkta şiddet olayı bir türlü son bulmuyor. Son olarak Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli olan Nöroloji Uzmanı Doktor Ebru Ergin farklı ilaç yazmadığı gerekçesiyle bir hastası tarafından darp edildi. Saldırıya uğrayan Ebru Ergin aynı hastanede tedavi altına alındı. Fahrettin Koca da olayın ardından bir mesaj yayınlayarak 'Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın.' dedi.

Ebru Ergin kimdir? Nöroloji Uzmanı Doktor Ebru Ergin olayı nedir? Nöroloji Uzmanı Doktor Ebru Ergin darp edildi. Sağlıkta şiddet olayı bir türlü son bulmuyor. Son olarak Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli olan Nöroloji Uzmanı Doktor Ebru Ergin farklı ilaç yazmadığı gerekçesiyle bir hastası tarafından darp edildi. Saldırıya uğrayan Ebru Ergin aynı hastanede tedavi altına alındı. Fahrettin Koca da olayın ardından bir mesaj yayınlayarak "Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın." dedi.

Nöroloji Uzmanı Doktor Ebru Ergin hastası tarafından feci şekilde darp edildi. Farklı ilaç ayzmadığı gerekçesiyle şiddete maruz kalan Ebru Ergin tedaviye alındı. Kafası masaya ve duvara vurulan doktorun tedavisine devam ediliyor.

Ebru Ergin kimdir?

Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları) zumanı olarak görev yapıyordu. Bir kadın hasta, tedavi olmak için hastaneye gitti. Nöroloji uzmanı Doktor Ebru Ergin'e tedavi olan hasta, doktordan farklı bir ilaç yazmasını istedi. Doktor Ergin, ilacı yazabilmesi için özel rapor alınması gerektiğini belirterek ilacı yazmadı. Bunun üzerine hasta ve doktor arasında tartışma çıktı.

Bu sırada kadın hasta, Doktor Ergin'in kafasını masaya ve duvara vurdu. Hasta daha sonra da Ergin'in boğazına ve yüzüne oturarak darp etmeye başladı. Doktor Ergin'in imdadına ise hastane personeli yetişti. Ergin, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.

Doktor Ebru Ergin olayı nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Doktor Ebru Ergin'in başına gelen olaydan sonra sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Koca açıklamasında şunları belirtti: "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir" dedi. .