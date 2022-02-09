Ebru Elver kimdir? Ebru Elver kaç yaşındadır? Dolandırıldı mı?

Tuttuğu kiralık evin başka sahipleri olduğunun öğrenerek dolandırıcılık şoku yaşayan Ebru Elver internet aleminde en çok aranan isimler arasında dikkat çekiyor. Ebru Elver kimdir? Ebru Elver kaç yaşındadır? Ebru Elver hayat hikayesi nedir?

EBRU ELVER KİMDİR?

Ebru Elver İstanbul'da doğdu ve müzisyen bir ailenin kız çocuğuydu. İki erkek kardeşi bulunan Elver, tıpkı onlar gibi müziğe küçük yaşlarda merak salmıştı. Gençlik yıllarını İstanbul Beyoğlu'nda geçirdi. Liseden sonra ailesinden ayrılma kararı alan ünlü isim müzik yapmaya başladı. Taksim'deki bazı mekânlarda sahneye çıkan Elver, bu sayede birçok ünlü isim ile tanıştı. Bu tanışmalardan birinde tanınmış jazz müzisyeni Genco Arı ve bas gitarist Elcil Gürel'le birlikte bir solo albüm projesi yapmaya karar verdi. İlk albümünün adı " Paranoyak" tır.

EBRU ELVER DOLANDIRILDI MI ?

Şarkıcı Ebru Elver Kadıköy Moda'da ev ilanlarından tuttuğu evin 6 aylık kirasını peşin ödedi. 30 bin lira ödeme yapan Elver eve gittiğinde evin başka sahiplerinin olduğunu görerek hayatının şokunu yaşadı. .