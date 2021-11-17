Düzce'deki 5,3 şiddetindeki deprem İstanbul'da da hissedildi

Saat 15.40 civarlarında Düzce merkezli 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve çevresindeki illerde de hissedildi. Panik yaratan depremin ardından saat 15.57'de bu kez 4,3 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi.

Düzce'de bugün art arda meydana gelen depremler korkuttu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 18,02 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise Düzce'de saat 15.40'da meydana gelen depremin büyüklüğü 5,3 şiddetinde.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Düzce Çilimli olduğu bildirildi.

Sarsıntı, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedildi. Düzce ve Bolu'da halk, panikle sokaklara döküldü. Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, bölgede devriye görevinde bulunurken, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

SAAT 15.57'DE BİR DEPREM DAHA

AFAD, saat 15.57'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

DÜZCE'DE EVLERDE EŞYALAR DEVRİLDİ

Düzce'de bazı evlerde sarsıntı ile eşyaların devrilerek, hasar gördüğü belirtildi. Depremin ardından artçı sarsıntılar, devam etti.

MUHTAR KOÇ: ÇOK ŞİDDETLİ HİSSETTİK

Depremin merkez üssüne yakın Yayakbaşı köyünün muhtarı Hayrettin Koç, verdiği bilgide, "Depremi çok şiddetli olarak hissettik. Köyümüzde herhangi bir hasar, yıkım söz konusu değil. Çevre köylerden de olumsuz bir şey duymadık şu ana kadar" dedi.

DÜZCE VALİSİ ATAY: ŞU ANA KADAR CAN KAYBI YOK

Düzce Valisi Atay: " Deprem de şu an can kaybı ve yıkılan yer bulunmuyor"

Düzce Valisi Cevdet Atay, merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğündeki deprem de ilk bilgilere göre, can kaybı olmadığını ve yıkılan yer bulunmadığını bildirdi.

Vali Atay, AA muhabirine, merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde depremmeydana geldiğini söyledi. İlk bilgilere göre depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını ve ekiplerin sahada olduğunu aktaran Atay, araştırmaların devam ettiğini kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, Düzce merkezli 5 büyüklüğündeki deprem in ardından ekiplerin inceleme başlattığını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi: "Merkez üssü Düzce olan ve çevre illerimizden de hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından ekiplerimiz incelemelerini başlattı. Düzce'mize ve ülkemize geçmiş olsun." İçişleri Bakanı Soylu ise, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Düzce'de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi. İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: İSTANBUL'DA HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak kentte herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini kaydetti.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.