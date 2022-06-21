''Daha fazla ısırılma görmüyorsak köpeklerin olgunluğu yüzündendir''

İstanbul Barosu'nun düzenlediği 'Hayvan Hakları Merkezi Kurultayı'nda Hekim Prof. Dr. Ebru Yalçın sokak köpekleri ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Kurultayı, 'Yasaklanan Köpek Irkları' başlığıyla İstanbul Barosu'nun Beyoğlu'ndaki binasında düzenlendi. Toplantıya İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Gülsaniye Ekmekçi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Özcan, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Veteriner Hekim Prof. Dr. Ebru Yalçın konuk İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Fatih, Bakırköy, Beşiktaş, Pendik, Sarıyer, Silivri belediyelerinden temsilciler, İstanbul ve diğer bazı illerden baro üyeleri katıldı.

Konuşmacılar arasında yer alan Prof. Dr. Ebru Yalçın, dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Sözlerine "Yasaklanması gereken hayvan mı, insan mı?" ifadeleriyle başlayan Ebru Yalçın, yasaklı ırkların salınmasını istedi.

KÖPEK SALDIRILARINI MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIRKEN İLGİNÇ İTİRAF

Ebru Yalçın, sokakların köpekler tarafından kendi bölgesi olduğunu ve kendi bölgesinden geçen vatandaşlara saldırdığını itiraf etti.

"BİRİ SİZİN EVİNİZE GİRMEYE ÇALIŞIRSA TEPKİ GÖSTERMENİZ NORMALDİR"

Ebru Yalçın, "Biri sizin evinize girmeye çalıştı, ve siz buna tepki koydunuz. Bu tepki normaldir" dedi.

Saldırı nedenlerini açıklayan ve 17 tip agresyon olduğunu belirten Ebru Yalçın, köpeklerin çocukları av olarak gördüğünü itiraf etti.

Yalçın, "Bunların bazıları tedavi edilebilir, bazıları ise tedavi edilemez. Bunlar içgüdüseldir çünkü." ifadesini kullandı.

Yalçın, çocukların kaçmasını ise “insan hatası” olarak değerlendirdi.

“BÖLGESİNE GİRİLDİĞİNDE REAKSİYON GÖSTEREBİLİR”

Köpeklerin bölgesine girildiğinde reaksiyon gösterebileceğini söyleyen Ebru Yalçın, “Evet, bütün köpekler ısırabilir” dedi.

“ÖNLEMİ HAYVANDA DEĞİL İNSANDA ALACAĞIZ”

Yalçın, önlemin insanda alınacağını belirterek, “Tehlikeli ırklara karşı önlem alınabilir. Ama kimde alacağız? Önlemi insanda alacağız, hayvanda değil” diye konuştu.

“SAHİP KELİMESİNDEN HİÇ HOŞLANMIYORUM”

Köpeklerle aynı statüde olduğunu da belirten Yalçın, “Bütün köpeklerin evlerinde ebeveynleriyle beraber... Bakın sahip demiyorum. Bu sahip kelimesinden de hiç hoşlanmıyorum. İş başka noktalara gidiyor. Kimse kimsenin sahibi değil. Sadece beraber yaşamayı seçiyoruz.” hezeyanında bulundu.

“KÖPEK SALDIRILARI ÇOK NORMAL, SALDIRILAR OLUYOR, OLACAK DA”

“Köpek saldırıları var mıdır, vardır. Köpek saldırıları çok normal, olacaktır. Beraber yaşıyoruz” diyen Ebru Yalçın, “Ortada bir gerçek var. Köpek saldırıları oluyor mu, oluyor, olacak da. Ne siz bir ırkı yasakladığınızda bu iş bitecek, ne de bütün hayvanları barınağa koyduğunuzda bu iş bitecek. Bu çok normal bir şey.” ifadeleriyle saldırıları normalleştirmeye çalıştı.

“HEP ISIRANLARI KONUŞUYORUZ”

Yalçın “Bu arada tabi ısıranları ve kötüleri konuşuyoruz. Kapkaççıdan, kötüden, ondan, bundan koruyanları da saygıyla anıyorum” dedi.

“KÖPEĞE SAYGI DUYMAK MECBURİYETİNDESİNİZ”

Köpekleri kutsallaştıran Hinduları hatırlatan ifadeler kullanan Ebru Yalçın, “Köpeği sevmeyebilirsiniz ama köpeğe ve haklarına saygı duymak mecburiyetindesiniz” diye konuştu.

Saldırıların sıfırlanamayacağını iddia eden Yalçın, “İnsanoğlu olarak kendimizi çok üstün ve akıllı bir varlık olarak görüyorsak o zaman üstümüze düşeni yapmamız gerekiyor. Tabi ben çok üstün olduğumuzu düşünmüyorum, eşit olduğumuzu düşünüyorum aslında” ifadeleriyle akla ziyan sözler sarf etti.

İnsanların köpeklere karşı haddini aştığını da söyleyen Ebru Yalçın, “Köpek gerçekten ölümüne saldırsa kimseyi elinden alamazsınız, onu da bilin. Saniyeler içerisinde, buna kedi de dahil, bizi mahvedebilirler. Ancak bunu tercih etmiyorlar. Evet, öfkelenebiliyorlar. Bazen biz de haddimizi çok aşıyoruz. Pek çok köpek öfkesini kontrol edebiliyor, hem de birçok insandan daha fazla.” diye konuştu.

Barınaktaki görevlilerin zorda olduğunu iddia eden Ebru Yalçın, “Temizliği yapan elemana saldırdığı zaman bunun nasıl hesabı verilebilir” dedi.

“BİZ Mİ KÖPEĞİ, KÖPEK Mİ BİZİ EĞİTİYOR, BAZEN DÜŞÜNÜYORUM”

Profesör Yalçın, “Biz mi köpeği eğitiyoruz, yoksa köpek mi bizi eğitiyor diye düşünüyorum. Hani oyun oynuyoruz falan, onlar mı bizi oynattığını düşüyor belki de” ifadelerini kullandı.

“HER ZAMAN ÇOCUK SUÇLUDUR DEMİYORUM”

Hep çocukları suçlamadığını, temas sağlayanları da suçladığını söyleyen Prof. Yalçın, “Yaralanan evlatlar oluyor. ‘Her zaman çocuk suçludur, insan suçludur' demiyorum. Ama o temasın sağlanmaması gerekiyor.” sözlerini sarf etti.

“SALDIRI OLDUĞUNDA ORTALIĞI AYAĞA KALDIRIYORLAR”

Yalçın, “12 yaşındaki hiçbir çocuk, ebeveyn gözetimi olmadan bırakılmamalı” dedi.

Yalçın, saldırı olduğunda ortalığın ayağa kalktığını belirterek “Vay çocuğa saldırdı. 'Peki çocuk ne yaptı? Sen neredeydin?' diye sormak istiyorum. Bazen doktorlar diyor ki, çocuklar... E ben de kendi hastamı savunmak zorundayım. Ben de köpekler tarafından bakıyorum.” ifadelerini kullandı.

“DAHA FAZLA ISIRILMA GÖRMÜYORSAK BU KÖPEKLERİN OLGUNLUĞU YÜZÜNDENDİR”

Ebru Yalçın, “Geliyor böyle sanki kırk yıllık kendi köpeği gibi o kadar şiddetli seviyor ki, ya köpek bakıyor şöyle bir, aslında diyor ki, ‘Ne haddine, ne yapıyorsun!' diyor. Fakat gerçekten çoğu durumda, eğer daha fazla ısırılmayı görmüyorsak bu köpeklerin olgunluğu yüzündendir, insanların değil. O yüzden bizim ilk önce çocukları, ama çocuklardan önce de büyükleri, 18 yaş üstü erkekler daha fazla ısırılıyorsa, önce onları eğitelim” diye konuştu.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZCAN: HALKIN ÇOĞUNLUĞU SOKAKLARDA KÖPEK İSTEMİYOR

Halkın çoğunluğunun sokakta köpek istemediğini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Özcan, “Bakanlığın ve belediyelerin şöyle bir handikapı var. Bunlar toplumla doğrudan karşıdan karşıya olan insanlar. Ve oy istiyorlar bunlar, yani oya muhtaçlar. Dolayısıyla açık yüreklilikle söylemek gerekirse; ‘hayvanseverler mi, yoksa sokakta köpeklerle daha çok muhatap olan insanlar mı?' dendiği zaman, aslında çok kalabalık bir kitle sokaklarda köpek istemiyor. ” ifadesinde bulundu. .