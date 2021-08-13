Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gidecek.
2021-08-13 10:20:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gidecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine giderek buralarda incelemelerde bulunacak.
Erdoğan'ın Cuma namazından sonra vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.
Bölgede yapılacak koordinasyon toplantısına da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık etmesi bekleniyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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