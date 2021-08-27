Cristiano Ronaldo hangi takıma transfer oldu? Ronaldo PSG'ye mi transfer olacak? Futbol otoritelerine göre dünyanın en iyi oyuncusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo Juventus defterini kapattı. Juventus'un son antrenmanına katılmayan Portekizli yıldız takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra tesislerden ayrıldı. Leonel Messi'yi kadrosuna katan Paris Saint-Germain'in (PSG) Ronaldo'yu kadrosuna katmak için elinden geleni yaptığı belirtiliyor. Aynı şekilde Manchester City'nin de yıldız isimi kapmak için harekete geçtiği belirtildi. Peki Cristiano Ronaldo hayranları da son gelişme üzerine 'Ronaldo hangi takımla anlaştı?' sorusunu sormaya başladı.

Cristiano Ronaldo hangi takıma transfer oldu? Ronaldo PSG'ye mi transfer olacak? Futbol otoritelerine göre dünyanın en iyi oyuncusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo Juventus defterini kapattı. Juventus'un son antrenmanına katılmayan Portekizli yıldız takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra tesislerden ayrıldı. Leonel Messi'yi kadrosuna katan Paris Paris Saint-Germain'in (PSG) Ronaldo'yu kadrosuna katmak için elinden geleni yaptığı belirtiliyor. Aynı şekilde Manchester City'nin de yıldız isimi kapmak için harekete geçtiği belirtildi. Peki Cristiano Ronaldo hayranları da son gelişme üzerine "Ronaldo hangi takımla anlaştı?" sorusunu sormaya başladı.

Real Madrid'ten sansayonel şekilde İtalyan devi Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo İtalya defterini kapattı. İtalya'da mutsuz olduğu uzun süredir konuşulan Ronaldo son kararını vererek takımdan ayrılmak istediğini dile getirdi. Futbol yorumcularına göre Messi ve Ronaldo dünyanın en iyi oyuncuları olarak gösteriliyor. Messi Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye transfer olmuştu. ronaldonun'da PSG'ye transfer olacağı konuşuluyor. Peki Cristiano Ronaldo hangi takıma transfer oldu? Ronaldo PSG'ye mi transfer olacak?

RONALDO JUVENTUS'TAN AYRILDI

Juventus'ta güzel işlere imza atan Cristiano Ronaldo İtalya defterini kapattı. Portekizli yıldız oyuncusu Juventus'un bu sabahki antrenmana katılmadı. Takım arkadaşları ile vedalaşan Ronaldo tesislerden ayrıldı.

ALLEGRİ: RONALDO GİDİYOR

Juventus Teknik Direktörü Allegri, "Ronaldo bana artık Juventus için oynamayı istemediğini söyiedi. Her şey geçer, bu bir yaşam yasasıdır. Ronaldo katkısını yaptı ve şimdi gidiyor. Hayat devam ediyor." dedi.

RONALDO HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Ronaldo şu anda herhangi bir takıma transfer olmadı. Takımlar ile Ronaldo arasında görüşmeler devam ediyor. Ancak Portekizli yıldızın bir sonraki adresinin ya Paris Saint-Germain olacağı ya da İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City olacağı belirtiliyor. 30 milyon euro bonservis isteyen Juventus kulübüne takas teklif eden Manchester City'nin bu isteğinin ise İtalyan kulübü tarafından beğenilmediği konuşuluyor. Ayrıca PSG'nin de Ronaldo'yu takıma katarak efasne bir kadro oluşturmak için tüm çabaları gösterdiği belirtiliyor.

CRİSTİANO RONALDO KİMDİR?

Cristiano Ronaldo tam adıyla Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 5 Şubat 1985 yılında dünyaya geldi. Sol kanat ve santrfor mevkilerinde oynayan Portekizli milli futbolcudur. Serie A takımlarından Juventus'ta forma giymektedir. Cristiano Ronaldo Juventus ile olan iplerini kopardı.Futbol tarihinin en golcü oyuncusudur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.