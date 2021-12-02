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TIMETURK / GENEL / CHP Mersin mitingi nerede yapılacak? Mersin 4 Aralık CHP mitingi ne zaman başlayacak? Mersin mitingi yapılacak mı?

CHP Mersin mitingi nerede yapılacak? Mersin 4 Aralık CHP mitingi ne zaman başlayacak? Mersin mitingi yapılacak mı?

CHP Mersin mitingi nerede yapılacak? Mersin 4 Aralık CHP mitingi ne zaman başlayacak? Mersin mitingi yapılacak mı? Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) büyük Mersin mitingi için hazırlıklarını tamamladı. 4 Aralık Cumartesi günü Mersin'de yapılacağı açıklanan miting alanı için kentin en büyük toplantı alanı olan Cumhuriyet Meydanı talep edilmişti. Ancak valilik bu alanın kullanılmasını uygun görmedi ve yeni bir alan belirledi. CHP Mersin mitingine katılmak isteyen partililer de mitingin nerede yapılacağını araştırır oldu. İşte 4 Aralık CHP Mersin mitingine dair detaylar...

3 Saat Önce
2021-12-02 13:15:52
CHP Mersin mitingi nerede yapılacak? Mersin 4 Aralık CHP mitingi ne zaman başlayacak? Mersin mitingi yapılacak mı?

CHP Mersin mitingi nerede yapılacak? Mersin 4 Aralık CHP mitingi ne zaman başlayacak? Mersin mitingi yapılacak mı? Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) büyük Mersin mitingi için hazırlıklarını tamamladı. 4 Aralık Cumartesi günü Mersin'de yapılacağı açıklanan miting alanı için kentin en büyük toplantı alanı olan Cumhuriyet Meydanı talep edilmişti. Ancak valilik bu alanın kullanılmasını uygun görmedi ve yeni bir alan belirledi. CHP Mersin mitingine katılmak isteyen partililer de mitingin nerede yapılacağını araştırır oldu. İşte 4 Aralık CHP Mersin mitingine dair detaylar...

CHP büyük Mersin mitingine hazırlanıyor... Mersin'de miting öncesi büyük hazırlıklar devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Haydi meydana" sözleriyle başlatacağı bölgesel mitinglerin ilki 4 Aralık'ta Mersin'de düzenlenecek. CHP, Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingi için kentin en büyük toplantı alanı olan Cumhuriyet Meydanı'nı talep etti, ancak valilik buna izin vermedi. Mitingi bu tartışmayla gölgelemek istemeyen CHP yönetimi de valiliğin gösterdiği Cumhuriyet Meydanı'na yakın daha bir alanda miting yapılmasını kabul etti. Türk Telekom Reklamı

CHP Mersin mitingi nerede yapılacak?

Mersin Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitinge izin vermeyerek, mitingin yerini eski stat bölgesi olarak değiştirdi.

Mersin mitingi yapılacak mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç açıklamasında şunları söyledi: "Cumhuriyet meydanını talep ettik, bize vermediler. Gösterdikleri meydanda yapacağız. Kaç yüz bin kişinin katıldığını görecekler. Cumhuriyet tarihinin en büyük Mersin mitingi olacak. Mersin'le de kalmayacak, devamı gelecek. Biz tüm mağdurları, tüm ekonomik sıkıntı yaşayanları, çiftçiyi, köylüyü, esnafı, hangi partiden olursa olsun mitinge bekliyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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