Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli nereli kaç yaşında?

Busenaz Sürmeneli kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatlarında ülkemizi başarıyla temsil eden milli boksçumuz Busenaz Sürmeneli 69 kiloda madalyayı garantiledi. 23 yaşında olan Busenaz Sürmeneli'nin kim olduğu internette son günlerde fazlaca araştırılmaya başlandı. Peki Busenaz Sürmeneli nereli kaç yaşında? İşte 2020 Tokyo olimpiyatlarında Türkiye'nin göğsünü kabartan sporcumuz Busenaz Sürmeneli'nin hayatı ve biyografisi...