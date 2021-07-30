Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli nereli kaç yaşında?
Busenaz Sürmeneli kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatlarında ülkemizi başarıyla temsil eden milli boksçumuz Busenaz Sürmeneli 69 kiloda madalyayı garantiledi. 23 yaşında olan Busenaz Sürmeneli'nin kim olduğu internette son günlerde fazlaca araştırılmaya başlandı. Peki Busenaz Sürmeneli nereli kaç yaşında? İşte 2020 Tokyo olimpiyatlarında Türkiye'nin göğsünü kabartan sporcumuz Busenaz Sürmeneli'nin hayatı ve biyografisi...
2021-07-30 08:39:23
Busenaz Sürmeneli kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatlarında ülkemizi başarıyla temsil eden milli boksçumuz Busenaz Sürmeneli 69 kiloda madalyayı garantiledi. 23 yaşında olan Busenaz Sürmeneli'nin kim olduğu internette son günlerde fazlaca araştırılmaya başlandı. Peki Busenaz Sürmeneli nereli kaç yaşında? İşte 2020 Tokyo olimpiyatlarında Türkiye'nin göğsünü kabartan sporcumuz Busenaz Sürmeneli'nin hayatı ve biyografisi...
2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türk sporcularından güzel haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak milli boksçumuz Busenaz Sürmeneli'den madalya garantileme haberi geldi. Busenaz Sürmeneli 69 kiloda yarı finale yükseldi. Busenaz Sürmeneli çeyrek finaldeki rakibi Anna Lysenko'yu yendi. Peki Busenaz Sürmeneli kimidir?
Busenaz Sürmeneli kimdir?
Busenaz Sürmeneli 25 Haziran 1998 tarihinde dünyaya geldi.
Busenaz Sürmeneli Trabzonludur.
Busenaz Sürmeneli 23 yaşında kadın milli boksördür. Busenaz Sürmeneli Trabzonspor Kulübü sporcusudur.
2019 AIBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.
Busenaz olimpiyatlarda ringe çıkarak galibiyet alan ilk Türk kadın boksör oldu.
Busenaz Sürmeneli kadın boksunda olimpiyat madalyasını garantileyen ilk Türk sporcu olarak tarihteki yeri aldı.
Busenaz Sürmeneli başarıları
2013 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2013 Yıldız Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./Macaristan
2013 Yıldız Kadınlar Dünya Şampiyonu/Bulgaristan
2014 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2014 Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu/İtalya
2015 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2015 Genç Kadınlar Dünya Şampiyonu/Tayvan
2015 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Macaristan
2016 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2016 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Ordu-Türkiye
2017 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2017 Azerbaycan İpekyolu Boks Turnuvası Şampiyonu
2017 Polonya Felix Stamm Boks Turnuvası Şampiyonu
2017 Büyük Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./İtalya
2018 Ümitler Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Şampiyonu
2018 Sırbistan Belgrade Boks Turnuvası Şampiyonu
2018 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu
2019 Ümit Kadınlar Türkiye Şampiyonu / Samsun
2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu / İstanbul
2019 Ümit Kadınlar Avrupa Şampiyonu / VLADİKAVKAZ- RUSYA
2019 / 57. Belgrade Winner Boks Turnuvası Şampiyonu / SIRBİSTAN
2019 50. Grand-Prix Usti Nad Labem Turnuvası Şampiyonu
2019 Balkan Boks Turnuvası Şampiyonu 69. kg Botevgrad/ Bulgaristan
2019 Büyük Kadınlar Avrupa 3. sü İspanya/ Madrid
2019 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonu Ulan -Ude / RUSYA- 69 kg Dünya Şampiyonu
2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu (aynı yıl 2. kez)
2019 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu
2020 Macaristan Debrecen Boks Turnuvası Şampiyonu
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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