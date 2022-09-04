Burgan Bank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır? Burgan Bank İletişim Bilgileri

Burgan Bank Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde faaliyet gösteren Kuveyt merkezli bir bankadır. Burgan Bank, Türkiye'de 14 ilde önemli sanayi ve ticaret bölgelerine yayılmış 32 şubesiyle hizmet sunmaya devam etmekte. Burgan Bank hakkında vatandaşlar tarafından en çok merak dilen konulardan birisi de nasıl kredi başvurusu yapabilirim? sorusu gelmekte. Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Burgan Bank ihtiyaç kredi faiz oranı nedir? İşte merak edilen tüm detayların cevapları...