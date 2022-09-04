Burgan Bank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır? Burgan Bank İletişim Bilgileri
Burgan Bank Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde faaliyet gösteren Kuveyt merkezli bir bankadır. Burgan Bank, Türkiye'de 14 ilde önemli sanayi ve ticaret bölgelerine yayılmış 32 şubesiyle hizmet sunmaya devam etmekte. Burgan Bank hakkında vatandaşlar tarafından en çok merak dilen konulardan birisi de nasıl kredi başvurusu yapabilirim? sorusu gelmekte. Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Burgan Bank ihtiyaç kredi faiz oranı nedir? İşte merak edilen tüm detayların cevapları...
2022-09-04 16:11:49
Burgan Bank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Burgan bank kredi başvurusu için; Servis numarası tüm operatörler için 8222'dir. İstediğiniz kredi için SMS ile 8222 numarasına KREDI yazıp gönderin, anında bilgiler SMS ile gönderilsin. Kredi başvurularınızı ON İnternet ve Mobil kanallarından da kolaylıkla yapabilirsiniz.
Burgan Bank Kredi Başvuru Şartı
Burgan Bank kredi başvurusu için 18 yaşını doldurmuş ve T.C. vatandaşı olmanız gerekmektedir.
e-Devlet Kredi Notu Nasıl Öğrenilir?
- Öncelikle en yakın PTT şubelerinden e-Devlet şifresi edinin. Ardından e-Devlet sistemine şifreniz ile giriş yaparak kimliğinizi doğrulayın. Daha sonra, "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmetini seçin.
- Karşınıza çıkan ekranda "Kredi Limit ve Borç Bilgileri" ya da "Çek Bilgileri" raporlarından birini edinme talebi gönderin. Bu şekilde işleminiz gerçekleşmiş olur.
Burgan Bank İletişim Bilgileri
- Adres: Burgan Bank A.Ş. Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13 PK: 34485 Sarıyer / İstanbul Türkiye
- Tel: (90) 212 371 37 37
- Müşteri Hizmetleri: 0 850 222 8 222 Burgan Bank – 0 850 222 29 10 ON
- Kayıtlı E-Posta Adresi: [email protected]
ON Dijital İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı
|
Kredi Tutarı
|
Vade
|
Faiz Oranı
|
Aylık Taksit Tutarı
|
Tahsis Ücreti*
|
Yıllık Maliyet Oranı
|
10.000 TL
|
12
|
2,99%
|
1.049,36 TL
|
0 TL
|
55,3207%
|
10.000 TL
|
24
|
3,65%
|
694,18 TL
|
0 TL
|
70,8093%
|
10.000 TL
|
36
|
3,65%
|
570,78 TL
|
0 TL
|
70,8093%
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