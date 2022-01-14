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Bülent Ersoy'un ziyareti sonrası Anıtkabir komutanı görevden alındı
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TIMETURK / GENEL / Bülent Ersoy'un ziyareti sonrası Anıtkabir komutanı görevden alındı

Bülent Ersoy'un ziyareti sonrası Anıtkabir komutanı görevden alındı

Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutmasıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) inceleme başlatmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Anıtkabir Komutanı Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert'in görevden alındığı öne sürüldü.

2 Saat Önce
2022-01-14 11:38:35
Bülent Ersoy'un ziyareti sonrası Anıtkabir komutanı görevden alındı

Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarı Anıtkabir'i ziyaret etmiş, üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiği görülmüştü. Bazı sosyal medya kullanıcıları da Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutmasını eleştirmişti.

Edinilen bilgiye göre, Anıtkabir'in yönetiminden sorumlu Anıtkabir Komutanlığı'nın bağlı olduğu Milli Savunma Bakanlığı, Bülent Ersoy'un ziyaretindeki görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert, Anıtkabir Komutanlığından alınarak Hakkâri Yüksekova'ya görevlendirildi.

Albay Sert'in çevresine üzgün olduğunu söylediği, tayin yapıldıktan sonra da emekliye ayrılmayı düşündüğü belirtildi

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Bülent Ersoy'un yağmur altında tekerlekli sandalyeyle gittiği Anıtkabir'de, bir askerin şemsiyeyle kendisine eşlik etmesi tepki topladı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Anıtkabir ziyaretine tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy, saygı duruşu için ayağa kalktığı görülüyor.

Söz konusu görüntülerin ardından MSB, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlatmıştı.

Kaynak: Cumhuriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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