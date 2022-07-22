Bochum - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Bochum-Antalyaspor maçı canlı yayınlanacak mı? Canlı İZLE var mı?

Bochum - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Bochum-Antalyaspor maçı canlı yayınlanacak mı? Canlı İZLE var mı? Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun başlamasına az bir süre kaldı ve takımlar da son hazırlıklarını tamamlamak üzere. Antalyaspor Almanya'nın güçlü takımlarından Bochum ile 23 Temmuz Cumartesi günü hazırlık maçı yapacak. Taraftarlar Antalyaspor Bochum maçının canlı izlenip izlenemeyeceğini araştırmaya başladı. Peki Bochum - Antalyaspor televizyondan canlı izlenebilecek mi?

Bochum - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Bochum-Antalyaspor maçı canlı yayınlanacak mı? Canlı İZLE var mı? Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun başlamasına az bir süre kaldı ve takımlar da son hazırlıklarını tamamlamak üzere. Antalyaspor Almanya'nın güçlü takımlarından Bochum ile 23 Temmuz Cumartesi günü hazırlık maçı yapacak. Taraftarlar Antalyaspor Bochum maçının canlı izlenip izlenemeyeceğini araştırmaya başladı. Peki Bochum - Antalyaspor televizyondan canlı izlenebilecek mi? Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 59 puan toplayan ve ligi 7. sırada tamamlayan Antalyaspor yeni sezonun hazırlıklarına başladı. Kırmızı beyazlı ekip Almanya'nın güçlü takımlarından Bochum ile hazırlık maçı oynayacak. Bochum - Antalyaspor maçı ne zaman? Bochum - Antalyaspor maçı 23 Temmuz'da oynanacak. Maçın başlama saati ise 16.30 olarak açıklandı. Bochum - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Zorlu mücedeleyi herhangi bir kanal yayınlamayacak. Televizyondan Bochum - Antalyaspor maçı canlı olarak ne yazık ki izlenemeyecek. Bochum-Antalyaspor maçı canlı izle Bochum-Antalyaspor maçı canlı olarak izlemek isteyenler takımların sosyal medya hesaplarını Youtube kanallarını maç saatinde kontrol edebilirler. Bazen takımlar hazırlık maçlarını Youtube kanalı üzerinden yayınlayabiliyor. Bochum Kulübü hakkında VFL Bochum 1848, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Bochum kentinde kurulan Alman futbol kulübüdür. 1848 yılında Bochumer TV ismiyle bir atletizm kulübü olarak takımın futbol şubesi 1911 yılında kurulmuştur. Maçlarını Rewirpower Stadion'da oynayan ekibin renkleri mavi-beyazdır. .