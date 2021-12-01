Bitrota kimin? Bitrota'nın sahibi kim? Bitrota battı mı? Kripto bara vurgunlarına bir yenisi daha eklendi. Yüksek kazanç vaadi ile katılımcılardan milyonlarca lira toplayan ‘Bitrota’ adındaki kripto para borsası kısa süre önce çöktü. Borsada parası kalan binlerce yatırımcı mağdur oldu. Bitrota'nın sahibine ise henüz ulaşılamıyor. Yatırımcılar paralarını kurtarmanın derdinde. Yatırımcılardan toplanan paranın 1 milyar liraya yakın olduğu tespit edildi.

Bitrota kimin? Bitrota'nın sahibi kim? Bitrota battı mı? Kripto bara vurgunlarına bir yenisi daha eklendi. Yüksek kazanç vaadi ile katılımcılardan milyonlarca lira toplayan ‘Bitrota' adındaki kripto para borsası kısa süre önce çöktü. Borsada parası kalan binlerce yatırımcı mağdur oldu. Bitrota'nın sahibine ise henüz ulaşılamıyor. Yatırımcılar paralarını kurtarmanın derdinde. Yatırımcılardan toplanan paranın 1 milyar liraya yakın olduğu tespit edildi.

Kripto para borsası vurgunlarına bir yeni daha eklendi. Bu kez adres Kayseri... Hürriyet'te yer alan habere Kayseri'de ‘Bitrota' adındaki kripto para borsası yüksek kazan vaadi ile binlerce kişiden para topladı. Ancak sistem kısa süre içinde çöktü ve binlerce kişinin parası sistemde kaldı. Yatırımcılardan toplanan paraların 1 milar lira civarında olduğu beliritliyor. Kripto para borsasının mağdurlar arasında futbolcu Gökhan Zan'ın kardeşi de var. Peki Bitrota kimin? Bitrota'nın sahibi kim? Bitrota battı mı?

Bitrota kimin? Bitrota'nın sahibi kim?

Bitrota adındaki kripto para borsasının bağlı olduğu Endless Yazılım AŞ, Temmuz 2018'de Kayseri'de kurulan bir şirket. Kenan Altun ile Avusturya'da yaşayan Hasan Özkan'ın kurduğu şirket geçen yıl ekimde sermaye artışı yaptı. Şirketin sermayesi 1 milyon liraya çıktı. Kasım 2020'den Nisan 2021'e kadarki dönemde yatırım yapan kişilerin ödemeleri yapıldı. Ancak sistem bu tarihten sonra çöküşe geçti. Konuya yakın bir kaynak “Hızlı büyüme bu sonucu getirdi” şeklinde konuştu. Sistemin tanıtımı için Türkiye'nin bir çok ilinde toplantı yapan Kenan Altun'a ise ulaşılamıyor. Bilinen bütün GSM numaraları kapalı olan Altun'a gönderdiğimiz e-posta mesajı ise yanıtsız kaldı.

Yüksek kazanç vaadi

Kayseri dışında en çok ağırlık verilen il ise Hatay oldu. Bu ilde iki lüks ofis kuruldu. Türkiye'nin bir çok ilinde otel toplantıları yapıldı. Sistem her ne kadar kripto para olarak lanse edilse de, bir tür saadet zinciri işleyişi ile faaliyet yürütüldü. Yatırım yapan kişilere, aylık yüzde 30 kazanç vaat edildi. Geçen nisan ayında düzenlenen ve binlerce kişinin yeniden yatırım yapmasını sağlayan kampanya döneminde ise yüzde 45 kazanç vaat edildi. Sisteme yeni yatırımcı kazandırana ise yüzde 25 gelir garantisi verildi.

Kripto para nedir?

Kripto para (veya kripto varlık), işlemleri güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz'dir. Kripto varlıklar, merkezi elektronik para ve merkezi bankacılık sistemlerin aksine tümüyle merkeziyetsizlerdir. Her bir kripto para biriminin merkeziyetsizliği, umumi işlem veri tabanı olan dağıtık muhasebe defteri (ledger) olarak işlev gören bir blok zincirinden (Blockchain) gelmektedir.

2009'da Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin, ilk merkeziyetsiz kripto paradır. O zamandan beri birçok farklı kripto para ortaya çıkmıştır. Bitcoin dışındaki kripto para birimlerine genel olarak altcoin denilir ki bu kısaltma alternatif ve coin yani madeni para'nın birleşimidir.

Uzmanlar, kripto paraların toplam piyasa değerinin önümüzdeki yıllarda 3-4 trilyon dolara kadar çıkabileceğini tahmin etmektedirler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.