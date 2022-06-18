Betaserc nedir? Betaserc yan etkileri nelerdir?

Betaserc kullanan kişilerin yaptığı yorumlar merak ediliyor. Vertigo hastalarına verilen reçeteli bir ilaçtır. Bu ilacın belirli bir süre veya sürekli kullanımı doktor kararı ile alınır. İşte Betaserc kullanıcı yorumları…

Vertigolu kişilerin doktora gittiğinde verilen bir ilaç olan Betaserc, hakkında akıllara takılan bir çok sorunu yanıtı aranmaktadır. Kullanıcı yorumları her zaman ilaç kullananların ilaç hakkında bilgi almak için başvurduğu bir yöntemdir. İşte Betaserc kullanıcı yorumları…

Betaserc nedir?

Ağız yoluyla alınan bu ilaç içerisindeki etken madde 24 mg betahistin dihidroklorürdür. Bu ilaç aslında meniere hastalığının tedavisi için kullanılmaktadır. Hastalıkta görülen başlıca belirtiler ise baş dönmesi, bulantı ve kusma, kulakta çınlama, işitme kaybı ile işitme zorluğudur.

Bu şikayetleri olan kişiler mutlaka bir doktora başvurmalıdır. Hastalığa yakalanan kişilere verilen Betaserc ağızdan alınır. Bu ilaçların her birinin çapı 10 mm'dir. Bu ilaç ile iç kulakta kan akışı sağlanır. İç kulaktaki basıncın azaltılması amaçlanır.

Betaserc Yan Etkileri nelerdir?

Bu ilaçta çok sık yan etkiler görülmemektedir. Görülebilecek yan etkiler ise şu şekildedir:

Nefes almada güçlük çekme,

Ani bilinç kaybı,

Kan basıncında hızlı bir şekilde düşme,

Yüz, dudak, dil ve boyun bölgesinde şişme,

Deri döküntüsü,

İltihaplanmış deri,

Deride kaşınma ve şişme.