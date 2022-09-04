Belgrad Ormanı Nerede? Belgrad Ormanı Nasıl Gidilir?
2 Saat Önce Yazıldı - 476 Kelime
Belgrad ormanı nerede? Türkiye'de en çok ziyaret edilen doğal alanlardan Belgrad Ormanı, Çatalca Yarımadası'nın en doğu ucunda, İstanbul ilinin Avrupa Yakası'nda yer alan doğal oluşumlu ağaçlık bölge olarak bilinir. Belgrad ormanına metro ile nasıl gidilir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Belgrad ormanı içerisinde yer alan canlılar neler? İşte merak edilen tüm detaylar...
Belgrad Ormanına Nasıl Gidebilirim?
Metro ile Belgrad ormanına gidebilmek için; Yenikapı- Hacıosman metrosu kullanılarak Hacıosman durağında inilip oradan da 42 HM otobüslerine binilerek Belgrad Ormanı'na ulaşım sağlanabilmektedir. Ayrıca 42T, 42R, 42M ve 153 numaralı otobüs hatlarını kullanabilirsiniz.
Belgrad Ormanı Giriş Ücreti 2022
Belgrad Ormanına yaya olarak giriş ücreti 10 TL olarak hesaplanmıştır. Motosiklet ve ATV giriş ücreti ise 20 TL olup, otomobil 36 TL, Minibüs 75 TL'dir.
Belgrad Ormanı Girişi Nerede?
Belgrad ormanına giriş kapıları, Bentler Mesire Yeri, Binbaşı Çeşmesi Mesire Yeri, Falih Rıfkı Atay Mesire Yeri, Fatih Çeşmesi Mesire yeri ve daha birçok alana Bahçeköy, Kemerburgaz- Bahçeköy, Levent- Maslak istikameti üzerinden giriş yapılmakta.
Belgrad Ormanı Bentler
Belgrad ormanlarının içinde 7 adet bent bulunmaktadır. Bu bentler şu şekildedir;
- Kömürcü Bendi (Karanlık Bent, Topuz Bent, İkinci Osman Bendi) (1620)
- Büyük Bent (Belgrad Bendi, Üçüncü Ahmet Bendi) (1724)
- Topuzlu Bent (Bahçeköy Bendi, Birinci Mahmut Bendi) (1750)
- Ayvat Bendi (Üçüncü Mustafa Bendi) (1765)
- Valide Bendi (Mihrişah Valide Sultan Bendi) (1796)
- Kirazlı Bent (İkinci Mahmut Bendi) (1818)
- Yeni Bent (Bend-i Cedid, İkinci Mahmut Bendi) (1839)
Belgrad Ormanı Dereler
- Ayvat Deresi
- Topuz Deresi
- Neşet Suyu
Belgrad Ormanı Canlı Varlığı
Bitey
- Sapsız meşe
- Macar meşesi
- Saplı meşe
- Saçlı meşe
- Mazı meşesi
- Doğu kayını
- Carpinus betulus
- Anadolu kestanesi
- Yapışkan kızılağaç
- Gümüşi ıhlamur
- Fraxinus angustifolia
- Ova akçaağacı
- Kuş üvezi
- Titrek kavak
- Adi fındık
- Salix alba
- Salix cinerea
Direy
- Kızıl geyik
- Kızıl tilki
- Bayağı yaban domuzu
- Altın çakal
- Kurt
- Başlıklı karga
- Ekin kargası
- Küçük karga
- Büyük baştankara
- Saksağan
- Mavi baştankara
- Sıvacı kuşu
- Kayın baştankarası
- Mahmuzlu Akdeniz kaplumbağası
- Trakya tosbağası
- Çizgili kaplumbağa
- Kızılca kurbağa
- Yarı sucul yılan
- Levanten ova kurbağası
- Bayağı puhu
- Bayağı gelincik
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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