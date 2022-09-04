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Belgrad Ormanı Nerede? Belgrad Ormanı Nasıl Gidilir?

Belgrad ormanı nerede? Türkiye'de en çok ziyaret edilen doğal alanlardan Belgrad Ormanı, Çatalca Yarımadası'nın en doğu ucunda, İstanbul ilinin Avrupa Yakası'nda yer alan doğal oluşumlu ağaçlık bölge olarak bilinir. Belgrad ormanına metro ile nasıl gidilir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Belgrad ormanı içerisinde yer alan canlılar neler? İşte merak edilen tüm detaylar...